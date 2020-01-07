Зеленський екстрено зателефонував Помпео: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео.

Співрозмовники обговорили конфлікт на Близькому Сході й атаку на американське посольство в Багдаді (Ірак), повідомляє пресслужба ОПУ.

"Сторони погодилися, що будь-які подальші агресивні кроки можуть стати загрозою для стабільності в регіоні й глобальної безпеки. Президент України висловив стурбованість можливим загостренням ситуації в Іраку й регіоні, якщо сили США та коаліції передчасно покинуть країну", – йдеться у зверненні.

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Також Зеленський обговорив із Помпео результати після нормандської зустрічі, висловив подяку за підтримку Вашингтона у відновленні миру на сході України й повернення Криму.

Держсекретар згадав про звільнення полонених і привітав укладення контракту з Росією на транзит газу в Європу. Ще глава України подякував США за надання фінансової та матеріальної допомоги.

Крім того, сторони обмінялися привітаннями з нагоди Різдвяних свят.

Зеленський і Помпео

Як повідомляв OBOZREVATEL, держсекретар США Майк Помпео скасував закордонний тур, у рамках якого планував відвідати Україну, а також Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр.

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