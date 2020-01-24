"Він вирішує все": Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог із Путіним

Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде на прямий діалог із главою Росії Володимиром Путіним, тому що тільки так можна повернути на Батьківщину утримуваних українців і спробувати завершити війну на Донбасі.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Повернення моряків і кораблів – це відносини, які не пов'язані з "Мінськом", "нормандським форматом", це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. з ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, – це президент Російської Федерації", – сказав він.

Зеленський розповів про діалог із Росією Скріншот з відео

Зеленський підкреслив, що повернення людей для нього важливіше питань етикету, "дипломатично чи не дипломатично". "Це, чесно кажучи, без мене. Буде можливість – через кілька років. А до цього є можливість закінчити цю війну, кровопролиття", – зазначив він.

Гарант акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

"У плані виведення військ із тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки не бачу рішення", – зізнався президент.

При цьому він висловив тверду позицію: Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території на Донбасі і в Криму.

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території ", – сказав він.

Зеленський розповів про діалог із Росією Скріншот з відео

"Я навіть зараз не про міжнародні інституції, суди. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна. І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія", – додав Зеленський.

Він також висловив думку, що в припиненні війни на Донбасі зацікавлена не тільки Україна, але і Російська Федерація, Європа і весь світ, щоб не було відчуття безкарності і безвиході таких ситуацій.

"Я інтуїтивно відчуваю, що це потрібно не тільки Україні. І у мене відчуття, що це також потрібно Росії, це також потрібно Європі і світу. Тому що якщо цей прецедент залишиться ось таким, що, мовляв, так і можна, і це безкарно, або у таких історій немає виходу..." – сказав він.

Відповідаючи питання про необхідність покарання за розв'язання війни на Донбасі, Зеленський звернув увагу: "Загинули люди – це вже покарання всім. І всі, хто в цьому брав участь, не будуть прощені. Звичайно, люди, які стріляли в українців, бойовики, повинні бути покарані. А як по-іншому? У правовому напрямку, через суд, як це робиться в цивілізованому світі, але чим далі це буде йти, тим глибше буде ця рана. Я відчуваю і відчуваю, що це велика біда, яка назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Чи розсмокчеться цей шрам – я взагалі не впевнений", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна почала переговори з РФ про звільнення всіх українських громадян, які перебувають у полоні "Л/ДНР" і в Росії.

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