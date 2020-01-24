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24 січня • оновлено в 23:17
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"Він вирішує все": Зеленський зізнався, чому пішов на прямий діалог із Путіним

3.1т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що йде на прямий діалог із главою Росії Володимиром Путіним, тому що тільки так можна повернути на Батьківщину утримуваних українців і спробувати завершити війну на Донбасі.

Своєю позицією він поділився в інтерв'ю ізраїльському "9 каналу" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Повернення моряків і кораблів – це відносини, які не пов'язані з "Мінськом", "нормандським форматом", це прямий діалог між мною і президентом Російської Федерації. А як інакше? По-іншому ми нічого не закінчимо, нікого не повернемо. Є люди, які на тій стороні перебувають в тюрмах, громадяни України, активісти, кримчани, яких перевезли на територію Росії. з ким мені вирішувати ці питання? Мені треба їх вирішувати з тим, хто все вирішує там, – це президент Російської Федерації", – сказав він.

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Зеленський розповів про діалог із Росією

Зеленський розповів про діалог із Росією

Скріншот з відео

Зеленський підкреслив, що повернення людей для нього важливіше питань етикету, "дипломатично чи не дипломатично". "Це, чесно кажучи, без мене. Буде можливість – через кілька років. А до цього є можливість закінчити цю війну, кровопролиття", – зазначив він.

Гарант акцентував: питання виведення військ з окупованої території Донбасу залежить виключно від Російської Федерації.

"У плані виведення військ із тимчасово окупованої території, тут, звичайно, тільки Росія це може зробити, тільки вони. Ці війська повинні бути виведені з нашої території. Тут я поки не бачу рішення", – зізнався президент.

При цьому він висловив тверду позицію: Україна має намір повернути всі свої тимчасово окуповані території на Донбасі і в Криму.

"Ми не бачимо взагалі вирішення конфлікту без повернення нашої територіальної цілісності. У нас дуже велика країна. Я знаю, що таке горе, як у нас, є і в інших країнах. Є Грузія, Молдова, якщо далеко не ходити. Але Україна дуже велика країна. Там кілька мільйонів українців. Ми, звичайно, повинні повернути всі наші території ", – сказав він.

Зеленський розповів про діалог із Росією

Зеленський розповів про діалог із Росією

Скріншот з відео

"Я навіть зараз не про міжнародні інституції, суди. Це серйозний прецедент для всього світу, що так можна. І це найстрашніше. Це жахливо і це погано. Якщо це так закінчиться в Україні, що ми не повернемо наші території, я впевнений, тоді це не остання історія", – додав Зеленський.

Він також висловив думку, що в припиненні війни на Донбасі зацікавлена не тільки Україна, але і Російська Федерація, Європа і весь світ, щоб не було відчуття безкарності і безвиході таких ситуацій.

"Я інтуїтивно відчуваю, що це потрібно не тільки Україні. І у мене відчуття, що це також потрібно Росії, це також потрібно Європі і світу. Тому що якщо цей прецедент залишиться ось таким, що, мовляв, так і можна, і це безкарно, або у таких історій немає виходу..." – сказав він.

Відповідаючи питання про необхідність покарання за розв'язання війни на Донбасі, Зеленський звернув увагу: "Загинули люди – це вже покарання всім. І всі, хто в цьому брав участь, не будуть прощені. Звичайно, люди, які стріляли в українців, бойовики, повинні бути покарані. А як по-іншому? У правовому напрямку, через суд, як це робиться в цивілізованому світі, але чим далі це буде йти, тим глибше буде ця рана. Я відчуваю і відчуваю, що це велика біда, яка назавжди залишить шрам між Україною і Росією. Чи розсмокчеться цей шрам – я взагалі не впевнений", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що Україна почала переговори з РФ про звільнення всіх українських громадян, які перебувають у полоні "Л/ДНР" і в Росії.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Не верю в эти переговоры. Сколько жизней ВСУ положило и сколько раненых имеет за время, которое необходимо для договоров об обмене? Овчинка выделки стоит?
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Кунецкая Раїса, девочка! всу пошли убивать несогласных с твоим мнением! но другая сторона не согласилась, что-бы вы их убивали!
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