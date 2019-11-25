"Є такий "чорний" жарт..." Зеленський із гумором розповів про плани на наступний рік

Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із пріоритетів на наступний рік буде облаштування пунктів швидкої допомоги по всій Україні, проілюструвавши проблему "чорним" гумором.

Планами він поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке в понеділок, 25 листопада, опублікувала пресслужба глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Одним із пріоритетів наступного року буде відкриття пунктів швидкої допомоги. У бюджеті на це заплановано багато коштів. "Швидкі" є, а пунктів допомоги немає. Знаєте, є такий "чорний" жарт медиків: якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Бог, руку або ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги", – розповів Зеленський.

Зеленський "чорним" жартом описав плани на наступний рік Укрінформ

Зеленський розповів, що його команда поставила завдання, щоб МОЗ підготував велику кількість у містах та містечках пунктів швидкої допомоги. "До кінця цього року ми купуємо 500 "швидких". Завдання на наступний рік – щоб не було жодної "швидкої" старше 6 років", – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав 100 машин швидкої допомоги, які передали в українські дитячі лікарні.

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