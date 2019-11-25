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25 листопада • оновлено в 20:54
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"Є такий "чорний" жарт..." Зеленський із гумором розповів про плани на наступний рік

1.1т
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Президент Володимир Зеленський розповів, що одним із пріоритетів на наступний рік буде облаштування пунктів швидкої допомоги по всій Україні, проілюструвавши проблему "чорним" гумором.

Планами він поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке в понеділок, 25 листопада, опублікувала пресслужба глави держави (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Одним із пріоритетів наступного року буде відкриття пунктів швидкої допомоги. У бюджеті на це заплановано багато коштів. "Швидкі" є, а пунктів допомоги немає. Знаєте, є такий "чорний" жарт медиків: якщо ви на мосту Патона зламали, не дай Бог, руку або ногу, то треба переповзати на лівий берег, тому що саме там є пункт швидкої допомоги", – розповів Зеленський.

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Зеленський "чорним" жартом описав плани на наступний рік

Зеленський "чорним" жартом описав плани на наступний рік

Укрінформ

Зеленський розповів, що його команда поставила завдання, щоб МОЗ підготував велику кількість у містах та містечках пунктів швидкої допомоги. "До кінця цього року ми купуємо 500 "швидких". Завдання на наступний рік щоб не було жодної "швидкої" старше 6 років", – пообіцяв він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський показав 100 машин швидкої допомоги, які передали в українські дитячі лікарні.

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Сергей
Воронов Сергей
и это пытались рассмешить умными шутками?
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