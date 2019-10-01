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1 жовтня • оновлено в 14:41
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"Зеленський був шокований": Портников розкрив наслідки скандалу з Трампом

8.9т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом був шокований і виглядав розчавленим, бо не був готовий до такого розвитку ситуації.

Про це розповів український журналіст, публіцист Віталій Портников, передає ВВС. За його словами, український президент, найімовірніше, думав, що його частину бесіди з Трампом не опублікують (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Зеленський думав, що опублікують американську частину розмови, а його репліки не опублікують. Він про це говорив вголос, і ми бачили, що на зустрічі з Трампом він був шокований, розчавлений і, до речі, його можна зрозуміти, тому що він виявився просто не готовий до такого розвитку подій", – сказав Портников.

Віталій Портников

Віталій Портников

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Не одним Зеленським: знайшлася ще одна "жертва" тиску Трампа

Він переконаний, що Володимир Зеленський поводився непрофесійно під час розмови з американським президентом, оскільки не знав деяких нюансів. Наприклад, що це не конфіденційна розмова і його можуть записувати.

"Професійні політики так не поводяться. Конфіденційних розмов між президентами не буває. Зеленський, напевно, не розумів, що цю бесіду, крім нього і Трампа, слухає ще величезна кількість людей, які записують, роблять позначки. Можуть опублікувати для внутрішнього користування. Вона, дійсно, опублікована для широкого загалу вперше в історії дипломатії. Але подібні роздруківки читають сотні людей, після того, як розмова відбувається. Володимир Зеленський, найімовірніше, цього просто не розумів", – зазначив Портников.

Політолог додав, що Зеленському варто було б звернути увагу на те, що коли він розмовляє з главою РФ, поряд із Путіним перебуває така ж кількість людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Зустріч Трампа і Зеленського
Особи
Віталій Портніков Володимир Зеленський Дональд Трамп
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Кто учится на своих ошибках? ... Пра-льно... Перед поездкой к такой акуле как Трамп следовало получить консультацию у того же Порошенко... Зе не только себя подставил, но и всех Украинцев...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Портникова можно не принимать во внимание- де бил! Пусть хоть кто-то приведет пример достоверности его прогнозов! Пустышка! Вот например, его недавние высказывания: "..хочу, чтобы украинский и еврейский народы вместе чтили память бойцов УПА,.." или это : ".В биографии Шухевича важно не то, что он носил нацистcкую форму, а то, что он ее снял и стал основателем и главнокомандующим армии,..." Просто иди от!
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Не знал, не предполагал, не мог подумать, растерялся, испугался, потух, всрался ... Портников, что ты лепишь из него дурочка?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Григорьев Григорий, Та де бил хочет выглядеть умнее Зеленского
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