Зеленський анонсував зміну медреформи та назвав терміни

Президент України Володимир Зеленський анонсував зміна медреформи.
Міністерство охорони здоров'я України має до кінця вересня представити новий формат продовження медичної реформи або її зміни.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України. За словами президента Володимира Зеленського, у поточній медреформи є свої переваги.
"Плюси є – вони на поверхні. Але є і багато мінусів. Тому плюси потрібно залишити, мінуси треба прибрати – звичайна арифметика", – зазначив глава держави.
В ОПУ відзначили, що вже визначено ряд медичних установ, що були на межі закриття. Але ці медустанови заново відкривали, ремонтували і обладнали.
"Десь закривається тубдиспансер, десь – психіатрична лікарня. Тому ми відслідковуємо. Багато зупинили закриття таких медичних закладів. Так і є. Щось не побачив МОЗ – і це правда. Все буде аналізуватися: все, що потрібно відкрити, добудувати, доремонтувати, доставити обладнання – поставлено міністру охорони здоров'я завдання. Він повинен це зробити", – підкреслив Зеленський.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці назвали головну проблему медицини в країні.
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