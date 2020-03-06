Зеленський анонсував "нормандську" зустріч із Путіним: названі терміни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у кінці квітня може відбутися ще одна зустрічі у "нормандському форматі".

З відповідним анонсом щодо цієї важливої події він виступив під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину. Про це повідомляє Укрінформ.

Крім цього, глава держави зазначив, що нині триває робота над підготовкою до проведення вже у березні обміну полоненими між Україною й підтримуваними Росією "Л/ДНР".

Зеленський анонсував ще одну зустріч із Путіним у "нормандському" форматі

"Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч "нормандська" у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо", – запевнив Зеленський.

Також президент нагадав, що вже 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський сказав, що українська сторона в Мінську передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими з Росією.

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