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6 березня • оновлено в 15:17
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Зеленський анонсував "нормандську" зустріч із Путіним: названі терміни

1.9т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у кінці квітня може відбутися ще одна зустрічі у "нормандському форматі".

З відповідним анонсом щодо цієї важливої події він виступив під час спілкування з пресою та місцевими жителями у рамках робочої поїздки на Полтавщину. Про це повідомляє Укрінформ.

Крім цього, глава держави зазначив, що нині триває робота над підготовкою до проведення вже у березні обміну полоненими між Україною й підтримуваними Росією "Л/ДНР".

Зеленський анонсував ще одну зустріч із Путіним у "нормандському" форматі

Зеленський анонсував ще одну зустріч із Путіним у "нормандському" форматі

"Ми працюємо над тим, щоб у нас був обмін у березні. Ми працюємо над тим, щоб у нас була зустріч "нормандська" у кінці квітня. Думаю, що все це відбудеться, ми над цим серйозно працюємо", – запевнив Зеленський.

Також президент нагадав, що вже 11 березня у Мінську відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Володимир Зеленський сказав, що українська сторона в Мінську передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього обміну полоненими з Росією.

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Автор
Марина Ліснічук
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
обмін нормандський формат
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
знов хоче позавиляти пу в очі? може ще куди позавиля?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Наверно к этой встрече и прощупывается реакция на подачу воды в Крым.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
С чего бы, если рагули с прошлой ничего из обещанного не выполнили?
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