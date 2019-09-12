"Зелені чоловічки" захопили парламент!" Геращенко викликали на "килим"

Глава Комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав співголову депутатської фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко на засідання комітету.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook, пов'язавши все з висловом про "зелених чоловічків".

"Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на килим". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно й образно, але... не називала жодного прізвища чи назви фракції", — написала Геращенко.

Ірина Геращенко Колаж

Нардепка також зазначила, що "у нас поки є свобода слова і свобода висловлювання" і повідомила, що напише заяву про випадки кнопкодавства депутатів від "Слуги народу".

"А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми кнопкодавами... Доведеться завтра написати заяву. До того ж, це вже реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи", — додала вона.

Геращенко також опублікувала фото листа, де її викликають на засідання Регламентного комітету. З листом звернувся голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко звинуватила представників партії "Слуга народу" у Верховній Раді України в плагіаті.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!