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12 вересня • оновлено в 14:26
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"Зелені чоловічки" захопили парламент!" Геращенко викликали на "килим"

15.6т Читати матеріал російською

Глава Комітету Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Сергій Кальченко викликав співголову депутатської фракції "Європейська солідарність" Ірину Геращенко на засідання комітету.

Про це вона повідомила на сторінці у Facebook, пов'язавши все з висловом про "зелених чоловічків".

"Друзі, тут мені слуги хочуть влаштувати публічну порку за висловлювання і викликають "на килим". Примітно, що у відповідь на грубе порушення новим спікером регламенту, я виступила емоційно й образно, але... не називала жодного прізвища чи назви фракції", — написала Геращенко.

Ірина Геращенко

Ірина Геращенко

Колаж

Нардепка також зазначила, що "у нас поки є свобода слова і свобода висловлювання" і повідомила, що напише заяву про випадки кнопкодавства депутатів від "Слуги народу".

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"А на місці регламентного і вождів слуг, я б зайнялася своїми кнопкодавами... Доведеться завтра написати заяву. До того ж, це вже реальне порушення Конституції і регламенту, а не дитячі образи", — додала вона.

Геращенко також опублікувала фото листа, де її викликають на засідання Регламентного комітету. З листом звернувся голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко звинуватила представників партії "Слуга народу" у Верховній Раді України в плагіаті.

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Особа
Ірина Геращенко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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Яшенко Сергей
Яшенко Сергей
Гонтарева молодец!
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Sladko Semen
Sladko Semen
При порохе значит любые не провластные высказывания на корню пресекали, а тут у нее свобода слова появилась, мразота двух личная
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Гон Ник
Гон Ник
Всё поёшь? Делом займись!
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