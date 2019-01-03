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Здолати бюрократію: цифрове громадянство Естонії (відео)

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Зареєструвати онлайн новонароджену дитину або навіть власну компанію - в Естонії це реальність. Там успішно діє програма цифрового громадянства, і вона доступна навіть для нерезидентів.До дигіталізації в Естонії привчають змалку, а програмування вже давно стало обов'язковим предметом у школах. На комп'ютерах учні пишуть власні ігри або музичні програми. Але що казати про школи - в Естонії навіть новонароджені громадяни одразу знайомляться із сучасною цифровою реальністю. Одразу після народження дитині видають ID-картку з чіпом. І молоді батьки прямо у палаті пологового будинку самостійно реєструють свого малюка.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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