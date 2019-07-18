"Збирач земель": Портников розкрив план Путіна щодо Криму

Для президента Росії Володимира Путіна питання про те, чий Крим, закрите тому, що "приєднання" півострова до Росії – важливий елемент легітимності його режиму. Відмовитися від цього добровільно – значить, зруйнувати міф про "збирача земель".

Таку думку висловив відомий журналіст Віталій Портников у своєму блозі для "Крым.Реалии", коментуючи відсутність кримської тематики в проросійському фільмі Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" про скандального політика Віктора Медведчука і Путіна.

Журналіст зазначив, що Медведчук – не перший і не останній проросійський політик, якого в Кремлі сприймають як людину, здатну стати альтернативою "націоналізму" і "радикальних настроїв" і повернути одну з колишніх радянських республік в російську сферу впливу.

Путін і Медведчук

Портников згадав, що в одному з інтерв'ю Медведчук підкреслив, що вважає Крим українським і говорить про це Путіну, а той вважає півострів російським – і з точки зору "міжнародного права", і з точки зору "історичної справедливості".

"Але у Віктора Медведчука, думаю, немає ніякої відповіді на питання, як розв'язувати кримську проблему – як і у будь-якого іншого проросійського політика в Україні. Медведчук може багато говорити про російсько-українських відносинах, про Донбас, про ув'язнених. Але про Крим він говорить тільки одне: Крим – український. А далі?" – написав Портников.

За словами журналіста, російське керівництво не визнає цю точку зору навіть якщо в Києві з'явиться президент, який співчуватиме Путіну.

"Для Володимира Путіна питання про Крим закрите ще й тому, що "приєднання" півострова до Росії, впевнений, – важливий елемент легітимності його режиму. Відмовитися від цього добровільно – значить, своїми руками зруйнувати міф про "збирача земель", – додав Портников.

Він пояснив, що питання "чий Крим?" звучатиме при будь-якій українській владі і проблема відновлення територіальної цілісності України залишиться головною в російсько-українських відносинах.

Як повідомив OBOZREVATEL, Портников передрік крах режиму Путіна і повідомив, що кримські татари обов'язково переможуть країну-агресора Росію. Також він розповів, коли закінчиться війна РФ і України.

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