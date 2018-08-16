Затримання куратора мера Черкас: Луценко назвав причину

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що колишнього народного депутата, голову Київської обласної організації партії "Батьківщина" Костянтина Бондарєва 17 липня затримали в аеропорту "Бориспіль" для оголошення про підозру. Нагадаємо, політика також вважають куратором мера Черкас Анатолія Бондаренка.

Голова ГПУ додав, що вручення підозри відбувалося не вперше. Подробиці він розповів у коментарі "Українській правді".

"Вперше йому оголосили підозру, але я визнав ці дії незаконними, адже на той момент у нас справу якимось чином забрала поліція. І підозра не може бути висунута одним органом, якщо вона пішла в інший. Вдруге справа була у прокуратури, і обласний прокурор Дмитро Чібісов (до 20 липня очолював прокуратуру Київської області. - Ред.) ухвалив рішення особисто вручити підозру, коли пан Бондарєв прилетів з-за кордону", - сказав Луценко.

Костянтин Бондарєв kievvlast.com.ua

Він зазначив, що коли Бондарєву у "Борисполі" почали оголошувати підозру, то з'ясувалося, що в нього немає паспорта

"Коли він їхав з літака до будівлі аеропорту в автобусі, його паспорт якось випав. Довелося його довго шукати. За цей час підтяглися деякі політичні особи, були дискусії, вони очікували затримання, але йшлося тільки про оголошення підозри. Коли документ знайшли, йому оголосили підозру, і всі дії відбуваються в рамках чинного законодавства", - сказав Луценко.

На прохання уточнити, стосовно чого була підозра, генпрокурор зізнався, що не знає, оскільки щодо Бондарєва є дуже багато справ. Однак Луценко уточнив, що це пов'язане з якимись розкраданнями.

Як повідомляє "ВІККА" , Бондарєва називають головним спонсором черкаських політичних схем за участю представників партії "Батьківщина". До того ж він є впливовим товаришем міського голови Бондаренка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Батьківщина" затримання Бондарєва розцінили як повернення в Україну політичних репресій.