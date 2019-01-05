Затриманих через вибух біля офісу партії "Альтернатива для Німеччини" звільнили

Через відсутність підстав для арешту правоохоронці звільнили з-під варти трьох осіб, підозрюваних у причетності до вибуху біля офісу партії "Альтернатива для Німеччини" у саксонському містечку Дебельн.Трьох осіб, затриманих у зв'язку з вибухом біля дверей громадської приймальні правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у саксонському містечку Дебельн, звільнили з-під варти. Про це у суботу, 5 січня, повідомив представник відомства з кримінальних справ федеральної землі Саксонія, передає агенція dpa. За його словами, у зв'язку з недостатньою підставою для тримання під вартою прокуратура міста Хемніц не подавала відповідне клопотання.

Як повідомлялось, 3 січня близько 19.30 за місцевим часом біля дверей офісу правопопулістської АдН в саксонському Дебельні пролунав вибух. За словами представника німецької поліції, він був викликаний невідомою речовиною. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. У той же вечір були взяті під варту троє людей віком 29, 32 і 50 років, яких підозрювали у причетності до вибуху.

Розслідуванням злочину, який імовірно скоєний з політичних мотивів, займається відділ по боротьбі з екстремізмом і тероризмом саксонського відомства з кримінальних справ.

Тим часом в нижньосаксонському місті Меппені невідомі розмалювали червоною фарбою і монтажною піною будинок одного з депутатів окружної ради, а також розорили прилеглий до будівлі сад. Йдеться про будинок представника АдН Ґвідо Штольте (Guido Stolte), пише газета Neue Osnabrücker Zeitung. На опублікованих виданням фото видно напис "AFD Fascho". За даними поліції, акт вандалізму, вчинений імовірно з політичних мотивів, стався у проміжок часу між вечором 3 та ранком 4 січня. Вартість завданих майнових збитків оцінюється приблизно в п'ять тисяч євро.