Заступник Єрмака: Ситник не має морального права очолювати НАБУ і має піти

Корінням проблем у антикорупційній політиці України є директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.

Таку думку висловив юрист, заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров, передає видання "Закон і бізнес". За його словами, Ситник не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти.

Татаров наголосив: Ситник офіційно визнаний корупціонером згідно з рішенням суду, яке набрало законної сили. Його внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Крім цього, КС вирішив, що цей чиновник був незаконно призначений на посаду.

"Також навколо Ситника розслідується низка кримінальних проваджень. За рішенням суду слідчі досліджували електронну кореспонденцію Ситника та встановили, що він впливав на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів", – повідомив Татаров.

Він зазначив, що Ситник також фактично ввів в оману комісію, яка здійснювала добір на посаду директора НАБУ, бо він не відповідав критеріям доброчесності.

"Зокрема слідчі дійшли висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проекти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував та направляв електронною поштою проекти процесуальних документів слідчих та прокурорів, які потім ними підписувалися. Це було офіційно за судовим рішенням задокументовано, тобто є доказом у кримінальному провадженні. Ця справа має розслідуватися, а суспільство бути проінформованим про його подробиці", – зауважив Татаров

"Набір цих факторів, а також боротьба, яку ведуть з зовнішніх джерел впливу заради збереження Ситником посади дискредитує правоохоронну систему. І це вже питання національної безпеки і державного суверенітету. На моє особисте переконання, в НАБУ має бути проведений новий конкурс на посаду директора установи з урахуванням винятково українських інтересів", – сказав юрист.

Він також нагадав, що останні соціологічні дослідження свідчать, що рівень довіри до НАБУ є чи не найнижчим серед усіх правоохоронних органів.

"НАБУ – це не українська історія, яка на жаль знаходиться за межами нашої країни. Можна виходити з різними законодавчими ініціативами, але корінням проблем у антикорупційній політиці держави є саме Артем Ситник", – зауважив заступник керівника ОП.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів 26 листопада схвалив проект "перехідного" закону, яким пропонується дозволити Артему Ситнику виконувати обов'язки директора НАБУ до призначення нового очільника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський гарантував послам країн G7 збереження за Артемом Ситником посади директора Національного антикорупційного бюро, після того як Конституційний Суд визнав неконституційними деякі положення закону про НАБУ.