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"Запросили на чай!" Савченко, що програла вибори, раптово прийшла до Ради. Відео

1.7т Читати матеріал російською

У четвер, 29 серпня до Верховної Ради прийшла народна депутатка 8-го скликання Надія Савченко.

Як повідомляє OBOZREVATEL, політик поки не знає, що сьогодні відбуватиметься у Верховній Раді і який розпорядок дня.

"Якщо бездумно, то можливо все. Але якщо з розумом, то краще подумати 20 разів", – відповіла вона на запитання, чи можливо за день у Раді розглянути 70 законопроектів, які раніше анонсували у партії "Слуга народу".

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Також вона відмовилася коментувати чутки про можливу співпрацю з президентською партією.

"Сьогодні мене запросили випити чаю мої друзі", – пояснила причину свого візиту до Ради Савченко.

Надія Савченко

Надія Савченко

Надія Савченко

Надія Савченко

Нагадаємо, що Надія Савченко на позачергових виборах до Верховної Ради отримала всього вісім голосів і не змогла пройти до нового парламенту. Свою поразку вона пояснила брудними технологіями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сьогодні, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради 9-го скликання.

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Особа
Надія Савченко
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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