"Заперечень не маємо": Кучма оцінив "формулу Штайнмайера" в Мінську

Україна не має принципових заперечень по суті "формули Штайнмайера" про місцеві вибори на окупованому Донбасі.

Про це після засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську повідомила в Facebook прессекретар представника Києва, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

При цьому, вона підкреслила, що реалізація цієї формули можлива лише за умови виконання всіх вимог Мінська.

Кучма оцінив "формулу Штайнмайера" в Мінську УНІАН

"Повне припинення вогню, забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів уздовж всієї лінії зіткнення; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ та іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною України ділянкою російсько-українського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським і міжнародним законодавством і Мінськими угодами", – уточнила вона.

За словами Оліфер, українська сторона підтвердила готовність до розведення сил і засобів у районі Золотого і Петровського. Натомість російська сторона заблокувала визначення можливої дати розведення. Така позиція ставить під загрозу ситуацію з безпекою на цих ділянках.

Прессекретар Кучми повідомила, що досягнуто значного прогресу щодо взаємного одночасного звільнення утримуваних осіб. Обговорено був також хід відновлення моста в Станиці Луганській.

"У соціально-економічній підгрупі працюють над забезпеченням життєдіяльності інфраструктури Донбасу і підготовкою до холодної пори року", – додала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росЗМІ повідомили, що Україна нібито відмовилася підписувати зобов'язання про виконання "формули Штайнмайера".

Глава МЗС Вадим Пристайко заявив, що був згоден підписати план ще 2 вересня.

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