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"Заносити наверх не треба!" Зеленський та Ко різко "протверезили" митників

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Під час наради президента Володимира Зеленського в Ужгороді з керівниками регіональних митниць, їм повідомили, що не потрібно більше "заносити на верх".

Про це прямо сказав заступник глави Офісу президента Олексій Гончарук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми приїхали сюди сьогодні, і один із сигналів, все разом хочемо до вас донести - що наверх більше заносити не треба, закінчилося", – зазначив він.

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Зеленський додав до слів Гончарука: "Ти так сказав неоднозначно, що можуть подумати, провозити треба, але нам не треба заносити. Ні, провозити не треба".

При цьому заступник голови ОП додав, що на зустрічі з бізнесом в Києві підприємці говорили, що контрабанда в країні зростає.

"Заходиш в Києві в якийсь магазин, а там брендові речі і все контрабанда. А береш офіційні документи у митників, прикордонників, і все добре, і з кожним днем все "ефективніше" працюють наші державні органи", – підкреслив він .

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Гончарук розповів, що через Україну в Європу йде нелегальний потік контрабандних сигарет.

"Україна перетворилася на світовий хаб з постачання нелегальних сигарет в Європу. З Китаю, ОАЕ – через Одесу, Білорусь, Молдову, з непідконтрольних територій через Україну, як таку "дику землю", в Європу йдуть нелегальні цигарки. Чи будуть нас після цього поважати наші європейські колеги? Питання риторичне. Ви прекрасно знаєте, через які області йдуть ці контрабандні потоки. Закарпатська область – не остання в цьому списку", – підсумував він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський провів нараду в Закарпатській митниці і влаштував жорстку розмову з начальниками митницею декількох областей.

Відзначимо, що управління державної охорони наказало владі Ужгорода демонтувати на набережній всі смітники через приїзд президента України Володимира Зеленського.

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Особи
Олексій ГончарукВолодимир Зеленський
Місце
УкраїнаУжгород
Тег
контрабанда
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
Вистава клоуна.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Не надо заносить? Вот и гарно,подумали шароварные таможенники,нам больше достанется,и алчно потерли грабки,бормоча под нос,дай бог тебе здоровья господин прэзидент.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Украинский таможенник-патриот похож своего коллегу Верещагина из «Белого солнца пустыни». Ему за державу обидно, но при этом он ложкой лопает черную икру.
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