Замість Венедіктової: Рада визначилася із главою правового комітету

Верховна Рада України призначила головою парламентського комітету з питань правової політики депутата від парламентської фракції "Слуга народу" Андрія Костіна.

Про це повідомляється на сайті уряду. За відповідний проєкт постанови №2732 проголосували 296 народних депутатів.

"Обрати Костіна Андрія Євгеновича – народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу", головою Комітету з питань правової політики, звільнивши його від обов'язків заступника голови цього комітету", – йдеться у тексті документа.

Андрій Костін

Раніше Костін був заступником глави парламентського комітету з правової політики Ірини Венедіктової.

Нагадаємо, що сьогодні нардепи позбавили Венедіктову депутатського мандата у зв'язку з її призначенням на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань.

Андрія Костіна обрали главою комітету правової політики Верховної Ради

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський звільнив главу ДБР Романа Трубу і призначив на його місце народного депутата від партії "Слуга народу" Ірину Венедіктову.

Пізніше Венедіктова заявила, що після вступу на нову посаду нею були зафіксовані порушення умов роботи слідчих органу. У зв'язку з цим вона має намір звернутися до Зеленського з пропозицією про нову структуру відомства.

Раніше детективи НАБУ затримали ексначальника Головного слідчого управління ГПУ і "праву руку" директора ДБР Ігоря Щербину на отриманні 75 тисяч доларів хабара.

На новину відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив про необхідність оновлення керівництва ДБР і закликав Раду підтримати законопроєкт про перезапуск бюро.

Глава бюро Роман Труба відповів на звинувачення і заявив, що вони нібито мають певні неточності і одночасно дискредитують репутацію очолюваного ним відомства.

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