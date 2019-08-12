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Замішаного в корупції Гладковського помітили з коханкою на елітному курорті: фото і відео

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Олега Гладковського, який до корупційного скандалу обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО, помітили на відпочинку в Іспанії з коханкою.

Відповідні фото та відео оприлюднили журналісти "Страны" (щоб подивитися ролик, поскрольте новину вниз). Відомо, що 49-річний Гладковський (раніше – Свинарчук) одружений, однак свою відпустку він провів не з дружиною.

Разом із колишньою колегою, 33-річною Ілоною Ярмолюк, з якою, за даними видання, він перебуває в близьких стосунках уже більше року, чоловіка помітили на набережній Сан-Поль в елітному курортному селищі Сагар.

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Олег Гладковський із коханкою

Олег Гладковський із коханкою

Страна

Як з'ясували журналісти, Ярмолюк народилася в селищі Ланівці (Тернопільська область), але давно вже живе в Києві.

Дівчина працювала кореспондентом на декількох українських сайтах, а також помічницею багатьох депутатів: Ірини Бережної ("Партія регіонів"), Іштвана Гайдоша ("Партія регіонів") і Андрія Артеменка, члена фракції Радикальної партії, якого незабаром із неї виключили і позбавили мандата.

Ілона Ярмолюк

Ілона Ярмолюк

Страна

Замішаного в корупції Гладковського помітили з коханкою на елітному курорті: фото і відео

Страна

У 2014 році вона балотувалася в народні депутати по 112 округу, але до Верховної Ради не пройшла.

Також у 2014 році Ярмолюк працювала керівником міжнародного відділу "Правого сектора".

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Як активістка громадської організації "Солідарність правих сил", у червні 2015 року вона відвідала Донецьку і Луганську області.

Ілона Ярмолюк

Ілона Ярмолюк

Страна

Пізніше дівчина перейшла працювати до Ради національної безпеки й оборони України, де й стала помічницею Гладковського.

Прикметно, що після публікації видання "Страна" дівчина закрила публічний доступ у соціальні мережі і видалила велику кількість фотографій.

Ілона Ярмолюк

Ілона Ярмолюк

Страна

Олег Гладковський одружений, у нього троє синів. При цьому за час свого шлюбу бізнесмен дуже багато свого майна записав на дружину.

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Його дружина Юлія, згідно з декларацією за 2018 рік, володіє великою кількістю нерухомості, предметами розкоші та авто.

Зокрема, на неї записані: 15 і 8,9 сотки землі, а також особняк (863 кв.м) у селищі Козин (Конча-Заспа під Києвом), 6 соток і будинок (294 кв.м) у селищі Гора (Бориспільський район, Київська обл.), дві квартири (419 та 76 кв.м.) та два гаражі в Києві.

Що стосується грошових активів, то за 2018 рік готівкою у неї було $35 000 і 1 100 000 гривень, а на банківських рахунках – $1 280 790, €109 269 і 5484 гривень.

Крім того, на ній значиться численна елітна нерухомість в Іспанії. Так, саме на фірму дружини Гладковського Toulousse Investments SL оформлена вілла на 1729 квадратних метрів, розташована в престижному районі Ла Загалета.

"Юридично дуже багато записано саме на структури Юлії Гладковської. І остання, в разі розлучення, може піти на принцип, фактично пустивши по світу і свого чоловіка", – підсумували журналісти.

Нагадаємо, що журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з покупки деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала в 3-4 рази.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
Теги
політика фотографии видео скандали Укроборонпром РНБО
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