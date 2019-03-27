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"Замішаний Сорос і Обама": в The Hill вийшов новий матеріал про тиск на Луценка

1.2тЧитати матеріал російською

Американське видання The Hill опубліковано новий матеріал про те, що посольство США нібито втручалося в роботу українських правоохоронних органів.

Матеріал з'явився на сайті як особиста думка журналіста Джона Соломона, який записав недавно резонансне інтерв'ю з генпрокурором Юрієм Луценком, який заявив, що посол США в Україні Марі Йованович надала йому перелік осіб, яких не можна переслідувати.

За словами журналіста, перелік стосувався саме антикорупційних активістів, яких нібито спонсорував бізнесмен Джон Сорос і адміністрація тодішнього президента Барака Обами. Він стверджує, що таке розпорядження надійшло під час виборів президента США в 2016 році, на яких Сорос підтримував опонента Дональда Трампа Хіларі Клінтон.

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Соломон не назвав конкретних прізвищ, але заявив, що в списку фігурували засновник "Центру протидії корупції" та два народні депутати, які підтримували антикорупційні реформи.

У свою чергу він охарактеризував Луценка як того, кого на Заході "багато хто вважає героєм за два роки в'язниці (лютий 2012 — березень 2014 року) після боротьби з російською агресією".

Юрій Луценко

Юрій Луценко

Facebook Юрія Луценка

Як повідомляв OBOZREVATEL, після скандалу довкола Луценка і Йованович президент України Петро Порошенко підтримав посла США, подякувавши їй за внесок у розвиток відносин між державами.

Президент США Дональд Трамп незабаром також відреагував на заяву Луценка.

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Особи
Юрій ЛуценкоМарі ЙовановичДжордж СоросБарак ОбамаДональд Трамп
Місце
Україна
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Водянова Ірина
Водянова Ірина
Так Лещенко даже специально ездил в США для поддержки Клинтон, так что тут все очевидно. И сын Трампа тоже уже сказал своё мнение по этому поводу
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