"Замах на Зеленського": Разумков висловився про "слабку" охорону президента

Українські ЗМІ, які не раз були викриті у поширенні фейкових новин, видали нову "сенсацію" про те, що на президента України Володимира Зеленського нібито готують замах.

Вони стверджують, що на нього вирішили тиснути силою, бо інші способи нібито були провалені. Зрозуміло, жодного підтвердження цих даних немає.

Водночас вранці 5 серпня на "Комерсанті" вийшло свіже інтерв'ю з лідером партії "Слуга народу" Дмитром Розумковим, в якому він відповів на закиди про те, що у Зеленського нібито "слабка охорона".

Володимир Зеленський із колегами Телеканал ATR

"Ви не переживайте. Вони працюють нормально. Просто вони ставляться з повагою не тільки до своєї роботи, але і до оточення. І я вважаю, це правильно", – сказав він.

І додав: "Щоб ви розуміли: президент не їздить із мигалками, президент стоїть у заторах. Можемо провести паралель між нашими державами, і це будуть абсолютно дві різні історії. І я не думаю, що цим можуть похвалитися багато країн".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у квітні поточного року у ЗМІ вже з'являлася інформація про можливий замах на Зеленського. Тоді біля його котеджу на Київщині були затримані озброєні злочинці.

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