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24 вересня • оновлено в 12:44
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"Залучення професіоналів": міністр оборони розповів, коли відмовляться від строковиків в армії

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В Україні мають намір відмовитися від строкової військової служби і перейти на контрактну основу.

Про це в інтерв'ю ВВС розповів міністр оборони України Андрій Загороднюк. Він зазначив, що перехід може відбутися навіть у період, коли на Донбасі йде війна.

"Я думаю, що це реально. Зараз йде оборонний огляд, відбувається перегляд структури ВС, особливо стосується тих зон, де у нас ООС – там ми бачимо тільки контрактників", – пояснив глава Міноборони.

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Загороднюк підкреслив, що в ООС повинні бути тільки солдати-контрактники.

"Ми не бачимо строковиків в ООС, система побудови ВС не повинна базуватися на них. Основний компонент – професійна армія. Це можливо зробити. Не можна сказати: у нас відтік, тому давайте закривати строковиками. Наше системне рішення – залучення професіоналів", – пояснив він.

Водночас міністр він не назвав конкретних термінів переходу на контрактну військову службу.

"Тут важко сказати. На це питання ми зможемо відповісти попередньо до кінця року, а остаточно – в наступному році. Адже щоб відповісти, ми повинні знати остаточну структуру ВС. А для того, щоб це знати – треба відповісти на питання про наші плани, загрози і ситуацію у сфері безпеки", – додав Загороднюк.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Новое Время

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, як отримав посаду і познайомився з президентом Володимиром Зеленським.

Також за твердженням Міністерства оборони України, розведення військ у зоні проведення ООС на Донбасі не є відступом.

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Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
Теги
Міністерство оборони України армія
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Введите в довольствие солдат анальную смазку. Пары укровоинов косяками на службу попрут.
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