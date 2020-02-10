"Залишилися самі пристосуванці!" В РНБО розкрили "місію" Сивохи

Генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що від початку своєї роботи у відомстві з березня 2019 року жодного разу не бачив там призначеного радником секретаря з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивоху.
Крім цього, з березня 2019 року він досі не перетинався з ним по роботі. Своєю точкою зору щодо призначення скандального радника генерал поділився в інтерв'ю "Главкому".
"У моєму розумінні Сивохо – це каталізатор реакції суспільства на певні дражливі проблеми. Його використовують, як Жириновського – запускають через нього певні меседжі, відслідковуючи подальшу реакцію суспільства", – вважає Кривонос.
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Також генерал ЗСУ висловив переконання, що Сивоху використовують. Мовляв, він просто радник і "з нього спитати нема за що".
"На його меседжах перевіряється ставлення суспільства до певних ініціатив. І якщо реакція негативна, то це питання або знімається, або змінюється конфігурація цих питань", – зауважив заступник секретаря РНБО.
Водночас він висловився й про те, чи можлива взагалі реалізація "мирної" ініціативи Сивохи – концепції "діалогу" на рівні громадських діячів, артистів, письменників із ОРДЛО.
"Всі справжні діячі й артисти вже давно виїхали з території окупованого Донбасу на нашу територію. Зверніть увагу – до вільної України виїхала й величезна кількість журналістів. Там залишилися самі пристосуванці, які намагаються в тих умовах вирішити свої особисті питання", – запевнив Кривонос.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос розкритикував скандальні висловлювання Сергія Сивохи, який є радником секретаря РНБО.
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