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10 лютого • оновлено в 19:02
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"Залишилися самі пристосуванці!" В РНБО розкрили "місію" Сивохи

14.9т
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Генерал ЗСУ, заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос заявив, що від початку своєї роботи у відомстві з березня 2019 року жодного разу не бачив там призначеного радником секретаря з питань реінтеграції та відновлення Донбасу Сергія Сивоху.

Крім цього, з березня 2019 року він досі не перетинався з ним по роботі. Своєю точкою зору щодо призначення скандального радника генерал поділився в інтерв'ю "Главкому".

"У моєму розумінні Сивохо – це каталізатор реакції суспільства на певні дражливі проблеми. Його використовують, як Жириновського – запускають через нього певні меседжі, відслідковуючи подальшу реакцію суспільства", – вважає Кривонос.

Кривонос розповів про "місію" Сивохи в команді Зеленського

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Також генерал ЗСУ висловив переконання, що Сивоху використовують. Мовляв, він просто радник і "з нього спитати нема за що".

"На його меседжах перевіряється ставлення суспільства до певних ініціатив. І якщо реакція негативна, то це питання або знімається, або змінюється конфігурація цих питань", – зауважив заступник секретаря РНБО.

Водночас він висловився й про те, чи можлива взагалі реалізація "мирної" ініціативи Сивохи – концепції "діалогу" на рівні громадських діячів, артистів, письменників із ОРДЛО.

"Всі справжні діячі й артисти вже давно виїхали з території окупованого Донбасу на нашу територію. Зверніть увагу – до вільної України виїхала й величезна кількість журналістів. Там залишилися самі пристосуванці, які намагаються в тих умовах вирішити свої особисті питання", – запевнив Кривонос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник секретаря Ради національної безпеки й оборони Сергій Кривонос розкритикував скандальні висловлювання Сергія Сивохи, який є радником секретаря РНБО.

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Автор
Марта Рок
Особи
Сергій Сивохо Сергій Кривонос
Місце
Україна
Теги
РНБО ОРДЛО
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Ну как же так?.Ладно молодой пацан(пройдёт время ,забудут)но мужик в годах и такой позор,флюгер.Хотя.не знаю как Минздрав,но в детстве мне солидные люди говорили:"Не пей сивухи,посмешищем станешь!"и то таки была правда.О заведении-говорит вывеска,о человеке-фамилия и он её достоин!.
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Pimenov Vladimir
Pimenov Vladimir
Его используют, как Жириновского – запускают через него определенные месседжи, отслеживая дальнейшую реакцию общества
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
При Порошенко был Тука который ни разу не был в Донецке, но отвечал за вопросы временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц.
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