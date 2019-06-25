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"Залишаться і будуть шкодити!" У Путіна нахабно передбачили долю України в ПАРЄ

3.4тЧитати матеріал російською

Російський сенатор Олексій Пушков заявив, що РФ чекатиме, коли українська делегація піде з ПАРЄ після повернення росіян.

Про це він написав у своєму Twitter, підкресливши, що ПАРЄ проголосувала за повернення Росії всупереч шаленому опору антиросійського альянсу.

"Що ж, чекаємо, коли піде українська делегація, як погрожував її керівник: піти в разі повернення Росії. Це сильно оздоровило б атмосферу. Але ж залишаться і будуть шкодити", — зазначив Пушков.

Засідання ПАРЄ

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Пушков
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Мир Миру
Мир Миру
Москалики, а мирову угоду з Нафтогазом хочете? Готуємо.
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Вон их из ПАСЕ им тут не свинарник
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Питон Каа
Питон Каа
Никуда украинская делегация не уйдет. Будут устраивать демарши, флэшмобы и прочие акции. А ПАСЕ будет терпеть все эти украинские выходки - потому что они обиженные.
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