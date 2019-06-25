"Залишаться і будуть шкодити!" У Путіна нахабно передбачили долю України в ПАРЄ

Російський сенатор Олексій Пушков заявив, що РФ чекатиме, коли українська делегація піде з ПАРЄ після повернення росіян.

Про це він написав у своєму Twitter, підкресливши, що ПАРЄ проголосувала за повернення Росії всупереч шаленому опору антиросійського альянсу.

"Що ж, чекаємо, коли піде українська делегація, як погрожував її керівник: піти в разі повернення Росії. Це сильно оздоровило б атмосферу. Але ж залишаться і будуть шкодити", — зазначив Пушков.

Засідання ПАРЄ

ПАРЄ проголосувала за повернення Росії всупереч шаленого опору антиросійського альянсу. Що ж, чекаємо тепер догляду української делегації, як погрожував її керівник: піти в разі повернення Росії. Це сильно оздоровив б атмосферу. Але ж залишаться і будуть шкодити. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL:

25 червня ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи без обмежень права голосу.

Перший віцеспікер Ради і член української делегації в ПАРЄ Ірина Геращенко назвала тих, хто підтримав повернення РФ, відповідальними за вбивства на Донбасі й у Криму.

Глава комітету Ради з питань євроінтеграції Марія Іонова заявила, що після повернення повноважень делегації РФ у ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в цій організації.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся