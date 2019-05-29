Законопроект Зеленського про імпічмент: Рада опублікувала повний текст

У Верховну Раду, в середу, 29 травня, був внесений законопроект про імпічмент президента, поданий командою глави держави Володимира Зеленського.

Повний текст документу опубліковано на сайті парламенту. Законопроект про імпічмент був зареєстрований під № 10340.

Щоб відправити президента у відставку, необхідно отримати рішення спеціальної комісії, висновки Конституційного і Верховного судів і кілька голосувань у Раді. Якщо процедура імпічменту буде провалена, то президенту буде потрібно принести вибачення.

Представник Зеленського в Раді Руслан Стефанчук підкреслив, що таким чином президент виконав свою передвиборну обіцянку. За його словами, парламентаріям також запропонували проект закону про скасування депутатської недоторканності.

Законопроект про особливу процедуру усунення президента з поста передбачає наступне:

процедура імпічменту ініціюватиметься більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради;

з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування утворюватиметься спеціальна тимчасова слідча комісія, до складу якої входитимуть нардепи (з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп), спеціальний прокурор і спеціальні слідчі;

захист прав, свобод і законних інтересів голови держави в процедурі імпічменту забезпечуватимуть захисники президента України;

спеціальна тимчасова слідча комісія готуватиме висновки і пропозиції щодо вчинення президентом державної зради або іншого злочину;

пленарне засідання Верховної Ради, на якому розглядатимуться зазначені висновки і пропозиції, буде відкритим (за винятком випадків, коли висновки і пропозиції або додані до них матеріали міститимуть інформацію, що становить державну або іншу охоронювану законом таємницю);

після ухвалення Радою рішення про звинувачення президента парламент звертатиметься до Конституційного суду для одержання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення президента України з посади в порядку імпічменту) і Верховного суду (для отримання висновку про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину);

рішення про усунення президента з посади в порядку імпічменту ухвалюватимуться тільки в разі, якщо висновки Конституційного суду та Верховного суду покажуть дотримання вимог Конституції та законів України;

відповідне рішення вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосує не менш як три чверті народних депутатів України від конституційного складу Ради;

у разі неприйняття Верховною Радою постанови про усунення президента з посади в порядку імпічменту головуючий від імені парламенту вибачиться перед президентом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще один законопроект про імпічмент президента 29 травня вніс нардеп від БПП Олексій Гончаренко. Він поскаржився, що "ми ніяк не можемо дочекатися" цього законопроекту від Зеленського, який вступив на посаду 21 травня.

Ще перед першим туром виборів спікер штабу Зеленського розповів, що в перші 100 днів в Раду будуть також подані проекти законів про народовладдя, розширення норм прямої демократії, про зняття депутатської недоторканності, президентської недоторканності, про відкликання народного депутата і про недоторканність суддів.

Раніше представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук розповів, що в команді Зеленського хочуть скоротити кількість народних депутатів у Верховній Раді, оскільки 450 - нібито занадто багато.

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