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11 вересня • оновлено в 22:17
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Закон Зеленського про імпічмент раптово заблокували: що далі

7.8т Читати матеріал російською

До Верховної Ради внесли проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.

Проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про ухвалення в цілому як закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" №1012-П від 11 вересня 2019 року зареєстрували народні депутати з фракції "Європейська солідарність", повідомляє сайт парламенту.

Всього документ підготували 13 політиків, серед них Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Степан Кубів, Микола Княжицький та інші.

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Тексту документа на сайті Ради поки немає. Лише зазначено, що він надійшов до парламенту і переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що зараз спікер ВР Дмитро Разумков не може підписати закон про імпічмент, оскільки, згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

Закон Зеленського про імпічмент раптово заблокували: що далі

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

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Місце
Україна
Теги
Імпічмент президента Верховна Рада України Партія "Європейська солідарність"
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко опять не явился допрос в ГБР. А вот Ляшко, наоборот, ждёт, когда его вызовут на допрос с пристрастием.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
А они уверены, что президентом до сих пор является Порошенко.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Фракция Порошенко пожаловалась, что её в Верховной Раде посадили на галерке. -Им наоборот, радоваться надо. Ведь с галерки ближе всего до канадской границы. И вообще, галёрка истории гораздо лучше, чем - свалка.
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