Закон Зеленського про імпічмент раптово заблокували: що далі

До Верховної Ради внесли проєкт постанови про скасування голосування за законопроєкт про імпічмент.

Проєкт постанови "Про скасування рішення Верховної Ради України від 10.09.2019 року про ухвалення в цілому як закону України проєкту Закону про особливу процедуру усунення президента України з поста (імпічмент)" №1012-П від 11 вересня 2019 року зареєстрували народні депутати з фракції "Європейська солідарність", повідомляє сайт парламенту.

Всього документ підготували 13 політиків, серед них Ірина Геращенко, Ірина Луценко, Артур Герасимов, Ірина Фріз, Степан Кубів, Микола Княжицький та інші.

Тексту документа на сайті Ради поки немає. Лише зазначено, що він надійшов до парламенту і переданий на розгляд керівництву.

Зазначимо, що зараз спікер ВР Дмитро Разумков не може підписати закон про імпічмент, оскільки, згідно з регламентом, Рада спочатку повинна розглянути проєкт постанови про скасування рішення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 вересня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України.

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