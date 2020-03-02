Закон щодо люстрації: стало відомо про можливе рішення КСУ

Конституційний суд України ще не готовий ухвалювати рішення про те, чи відповідає закон про очищення влади положенням Конституції.

Про це LIGA.net повідомило джерело у суді. За його словами, розглядатиметься рішення ЄСПЛ, пов'язане зі справою про люстрацію.

"Завтра рішення 100% не буде. На засіданні судді обговорять недавнє рішення ЄСПЛ по закону про люстрацію", – зазначило джерело.

Співрозмовник уточнив, що Конституційний суд розгляне рішення Європейського суду з прав людини і проаналізує, наскільки воно пов'язане з тією справою, яка зараз перебуває на розгляді КСУ.

Нагадаємо, що КСУ взявся за розгляд закону про люстрацію на предмет його відповідності Конституції.

ЄСПЛ 17 жовтня 2019 постановив, що цей закон порушив права посадовців. Україна оскаржила це рішення, але суд залишив його в силі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні планують створити комісію, яка розглядатиме скарги посадовців, які вважають свою люстрацію неправомірною.

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