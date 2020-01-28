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28 січня • оновлено в 17:08
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Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

1.5т
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Голова політичної партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко взяв участь у засіданні Міжпарламентської Ради Україна-НАТО у Брюсселі.

У своєму виступі Порошенко наголосив на важливості збереження єдності та солідарності міжнародного співтовариства з Україною у контексті триваючої російської агресії, сказано на сайті пресслужби "ЄС".

Він висловив стурбованість тенденцією до міжнародної детоксикації російського керівництва, незважаючи на численні факти порушення Росією міжнародного права, міжнародної безпеки та прав людини. П’ятий президент підкреслив, що Росія продовжує свідому стратегію щодо підриву територіальної цілісності сусідніх країн та гібридної агресії в різних куточках світу.

Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

Також Порошенко застеріг міжнародне співтовариство від кроків назустріч Росії в організації так званої зустрічі ядерної п’ятірки постійних членів РБ ООН, яка, за російським задумом, має створити альтернативу Групи Семи, підірвати ефективність РБ ООН, мінімізувати роль Німеччини, Італії, Японії, інших ключових західних країн у глобальному порядку денному.

Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

Пресслужба "ЄС"

Він наголосив на свідомому торпедуванні Росією Мінських домовленостей та продовженні політики повзучої анексії Азовського моря та Керченської протоки. А також на необхідності збереження міжнародного тиску на російське керівництво, включаючи посилення санкцій, для встановлення миру на Донбасі, збереження свободи судноплавства та відновлення територіальної цілісності держави, включно з Кримом.

Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

Пресслужба "ЄС"

Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

Пресслужба "ЄС"

Порошенко закликав НАТО продемонструвати стратегічне бачення та прийняти політичне рішення про надання Україні Плану дій щодо членства як потужного чинника зміцнення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він закликав країни Альянсу продовжити підтримку розбудови оборонних спроможностей України, включаючи прямі поставки оборонної летальної зброї.

Закликав надати ПДЧ: Порошенко взяв участь у засіданні Україна-НАТО

Пресслужба "ЄС"

У контексті обговорення внутрішньої ситуації в Україні Порошенко наголосив на необхідності дотримання новою владою демократичних цінностей, забезпечення реального захисту прав людини та уникнення інструменталізації правосуддя для боротьби з політичними опонентами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, команда Порошенка в 2019 році реалізувала ряд стратегічних змін, які забезпечили майбутнє України і зробили невідворотним курс в ЄС і НАТО.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Бельгія Брюссель
Тег
НАТО
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фил филька
фил филька
ползучая аннексия происходит из за упоротых. чем чаще вы орете на окружающих и запугиваете их тем больше людей хотят от вас избавиться.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
фил филька, ползучий,ползи нах.
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