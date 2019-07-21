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Вибори до Верховної Ради України 2019

/ Політика

"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах

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Reuters вдалося зробити фотографію президента України Володимира Зеленського, що виходить з кабінки для голосування під час позачергових виборів до Ради.

На знімку глава української держави визирає з-за шторки, потираючи ніс.

На цей факт звернули увагу в мережі, вважаючи, що саме таким президента України і побачать люди в усьому світі.

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"Закладку шукає, Лєнка на шухері", "Блазень так і залишився блазнем", "Лєнка, за кого мені голосувати?", "Закинувся просто в кабінці", "Ку-ку", "А Порошенко вже пішов?", - пишуть в коментарях.

"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах

"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах
"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах
"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах
"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах
"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах
"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента України Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці в стильному образі.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особи
Володимир Зеленський Олена Зеленська
Місце
Україна Київ
Тег
Выборы 2019
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Да не, это не прикольно вот Петин пиджак в трусы это был класс.
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Мдааа.. Ну выбрали вы себе "президента"..
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Н Олег
Н Олег
наезд англоссакского "весь мира" на Зелю? ... кстати -- он тут прикрывшись ладошкой что-то шепчет охраннику .... несолидно....
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