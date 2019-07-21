"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах

Reuters вдалося зробити фотографію президента України Володимира Зеленського, що виходить з кабінки для голосування під час позачергових виборів до Ради.
На знімку глава української держави визирає з-за шторки, потираючи ніс.
На цей факт звернули увагу в мережі, вважаючи, що саме таким президента України і побачать люди в усьому світі.
"Закладку шукає, Лєнка на шухері", "Блазень так і залишився блазнем", "Лєнка, за кого мені голосувати?", "Закинувся просто в кабінці", "Ку-ку", "А Порошенко вже пішов?", - пишуть в коментарях.
це - світлина #Reuters.- Роман Москаль (@ RomanMoskal70) July 21, 2019
так, на жаль, сегодня побачим світ # Україну та нашого Президента @ZelenskyyUa @VZelenskyy (( pic.twitter.com/qzqPMDSkSu
Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента України Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці в стильному образі.
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