"Закинувся в кабінці": світове ЗМІ "зловило" дивного Зеленського на виборах

Reuters вдалося зробити фотографію президента України Володимира Зеленського, що виходить з кабінки для голосування під час позачергових виборів до Ради.

На знімку глава української держави визирає з-за шторки, потираючи ніс.

На цей факт звернули увагу в мережі, вважаючи, що саме таким президента України і побачать люди в усьому світі.

"Закладку шукає, Лєнка на шухері", "Блазень так і залишився блазнем", "Лєнка, за кого мені голосувати?", "Закинувся просто в кабінці", "Ку-ку", "А Порошенко вже пішов?", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина президента України Олена Зеленська з'явилася на виборчій дільниці в стильному образі.

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