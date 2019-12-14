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14 грудня • оновлено в 14:55
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Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі

2.4т
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Відомий український кухар, бізнесмен і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав, чим суботнім ранком займається президент України Володимир Зеленський.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото із Зеленським зі спортзалу. "З самого ранку тренуємося з президентом. Він теж любить спортзал!", - зазначив телеведучий (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

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Деякі користувачі розкритикували Зеленського за "неправильне" проведення часу. Однак позитивних коментарів виявилося більше:

"Молодці, пишаюся вами!", "Обожнюю обох", "Ви круті", "Красиві, гідні чоловіки!".

Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі
Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі
Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі
Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі

Раніше OBOZREVATEL писав, що перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стильним образом під час відвідування шкіл в Черкаській області.

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Автор
Карина Бондаренко
Особи
Ектор Хіменес Браво Володимир Зеленський
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Saenko Andrey
Saenko Andrey
...и пусть вся страна подождёт. преЗЕдент принимает с 8:00 до 17:00
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0
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Билинский Владимир
Билинский Владимир
Дело в том, что Украина как государство окончательно превратилось в территорию без надеги. Поэтому что то делать или переживать , нет смысла .ДА и население деградировало в массе своей. Так что , в чем проблема? Пусть занимается.
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Hecke Josef
Hecke Josef
"трудоголик"...
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