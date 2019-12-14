Зайнятися більше нічим: Зеленського знову засікли в спортзалі

Відомий український кухар, бізнесмен і телеведучий Ектор Хіменес-Браво показав, чим суботнім ранком займається президент України Володимир Зеленський.

На своїй сторінці в Facebook він опублікував фото із Зеленським зі спортзалу. "З самого ранку тренуємося з президентом. Він теж любить спортзал!", - зазначив телеведучий (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Деякі користувачі розкритикували Зеленського за "неправильне" проведення часу. Однак позитивних коментарів виявилося більше:

"Молодці, пишаюся вами!", "Обожнюю обох", "Ви круті", "Красиві, гідні чоловіки!".

Раніше OBOZREVATEL писав, що перша леді України Олена Зеленська викликала ажіотаж стильним образом під час відвідування шкіл в Черкаській області.

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