"Це повна капітуляція!" Омелян жорстко пройшовся по Зеленському

Президент України Володимир Зеленський прагне миру з Росією за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати для української держави.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, глава держави "займається капітуляцією".

"Я бачу зараз, що головна політика нової влади – повна капітуляція. Тому я боюся, щоб Москва до нас на танку не приїхала з таким підходом. Ми всі досить важко очікуємо на переговори у "нормандському форматі", які на 9 грудня заплановані в Парижі. Якість переговірника Зеленського ми вже бачили у Нью-Йорку під час його переговорів із Трампом, коли кожна відповідь або ідея були відверто "в штангу". Тому я боюся, щоб таке фіаско не повторилося найближчими днями у столиці Франції", – заявив ексміністр.

"За часів Порошенка ми розуміли, що є чітка риторика, Україна разом із західними союзниками протистоїть Росії. Ми чітко розуміємо, що не воюємо з Путіним як таким – ми воюємо з Кремлем. Навіть якщо завтра не буде Путіна, наступний Путін буде такий самий щодо України", – зазначив він.

На думку колишнього міністра, політика Порошенка змінилася на "абсолютно незграбну" політику Зеленського, який "займається капітуляцією".

"Він хоче миру за будь-яку ціну і для нього не так важливо, що він втратить державу і не буде більше президентом України. Йому просто треба виконати умови свого контракту", – вважає Омелян.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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