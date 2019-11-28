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29 листопада • оновлено в 12:31
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"Це повна капітуляція!" Омелян жорстко пройшовся по Зеленському

9.2т
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Президент України Володимир Зеленський прагне миру з Росією за будь-яку ціну, не зважаючи на втрати для української держави.

Таку думку висловив у ефірі ObozTV колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, глава держави "займається капітуляцією".

"Я бачу зараз, що головна політика нової влади – повна капітуляція. Тому я боюся, щоб Москва до нас на танку не приїхала з таким підходом. Ми всі досить важко очікуємо на переговори у "нормандському форматі", які на 9 грудня заплановані в Парижі. Якість переговірника Зеленського ми вже бачили у Нью-Йорку під час його переговорів із Трампом, коли кожна відповідь або ідея були відверто "в штангу". Тому я боюся, щоб таке фіаско не повторилося найближчими днями у столиці Франції", – заявив ексміністр.

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"За часів Порошенка ми розуміли, що є чітка риторика, Україна разом із західними союзниками протистоїть Росії. Ми чітко розуміємо, що не воюємо з Путіним як таким – ми воюємо з Кремлем. Навіть якщо завтра не буде Путіна, наступний Путін буде такий самий щодо України", – зазначив він.

На думку колишнього міністра, політика Порошенка змінилася на "абсолютно незграбну" політику Зеленського, який "займається капітуляцією".

"Він хоче миру за будь-яку ціну і для нього не так важливо, що він втратить державу і не буде більше президентом України. Йому просто треба виконати умови свого контракту", – вважає Омелян.

"Це повна капітуляція!" Омелян жорстко пройшовся по Зеленському

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Володимир Омелян
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
знает Омелян, что если русские придут, то ему за все придется ответить...
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Mega Death
Mega Death
Видели как при Порошенко его министр Дещицу ( если память не изменяет))за дверью семечки лузгал, когда ему Лавров объяснил, что "банкроты не могут требовать, могут лишь просить" и попросил выйти)))
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Pcheluha Zzz Pcheluha
Pcheluha Zzz Pcheluha
Для чего нужно устраивать 9 декабря в Париже весь этот «Нормандский балаган» и усаживать за стол переговоров Макрона-Меркель-Зеленского-Путина? если и так уже официально подтверждено с российской и украинской стороны, что в Париже состоятся двусторонние переговоры тет-а-тет между Зеленским и Путиным и между ними будет подписан еще один тайный секретный «Договорняк», такой же какой был в 2009 году между Путиным и Ю.Тимошенко, спрашивается, что это за очередной козлиный Путинский спектакль с «Нормандским форматом» и для каких дураков будут ломать комедию за столом Макрон-Меркель-Зеленский и Путин?
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Pcheluha Zzz Pcheluha, какая нибудь дата должна же стоять под подписями на акте капитуляции.Порешили 9го декабря,день как день,что тебе не нравится?
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Mega Death
Mega Death
Pcheluha Zzz Pcheluha, Макрон и Меркель для массовки))) Чтоб когда Путин ( если он еще поедет туда) будет Зе "натягивать" , они ему как всегда , добрым словом помогли))
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