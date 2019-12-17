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17 грудня • оновлено в 14:20
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"Заїхав із лихих 90-х": Тищенко відзначився в Раді показовим хамством

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Народна депутатка Ірина Геращенко заявила, що виступ у Верховній Раді її колеги з фракцї "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка, перекривав депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook, додавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте докінця). За словами депутатки, такі дії народних обранців не мають нічого спільного з парламентаризмом. Вона додала, що деяким колегам Тищенка по фракції було соромно.

Геращенко зазначила, що всі зауваження колег нардеп ігнорував та продовжував "стояти стелею і корчити гримаси".

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

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"Розумію , що дехто заїхав на соціальних ліфтах в ВР з ліхіх 90-их, без проміжних станцій і зупинок, бодай на одну книжку. Але такого відвертого хамства і відсутності елементарної етики не було в жодному парламенті", – написала Геращенко.

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

Facebook \ Ірина Геращенко

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

Тищенко під час виступу Гончаренка корчив гримаси

Facebook \ Ірина Геращенко

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат України від партії "Слуга народу", ресторатор Микола Тищенко, який пройшов до Верховної Ради за мажоритаркою, взяв собі помічницею 22-річну модель Мар'яну Михолап.

Журналіст нашого видання познайомився із 22-річною помічницею нардепа, яка раніше брала участь у відборі проєкту "Міс Україна", і взяв у неї ексклюзивне інтерв'ю.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Микола Тищенко Олексій Гончаренко Ірина Геращенко
Місце
Україна
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