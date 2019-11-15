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15 листопада • оновлено в 17:45
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"Захистимо децентралізацію від Зеленського!" У Порошенка анонсували участь у виборах у ОТГ

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Місцеві організації партії "Європейська солідарність" братимуть участь у виборах до новостворених об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 22 та 29 грудня 2019 року.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії "Європейська солідарність", повідомляється на офіційному сайті політичної сили.

"Децентралізація – це ключова реформа, яку розпочала команда Петра Порошенка. Вперше за всю історію незалежної України президент не концентрував владу у своїх руках, а передав її разом з ресурсами на місця, у громади. За ці роки були утворені сотні успішних громад, де люди відчули себе господарями, реалізували величезну кількість інфраструктурних і соціальних проєктів", – йдеться в заяві.

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Максим Саврасов

Максим Саврасов

Сайт "Європейської солідарності"

Зараз це все може бути знищене, побоюються у "Європейській солідарності". Адже ухвалений 14 листопада державний бюджет і бюджетний кодекс фактично відбирають у органів місцевого самоврядування 150 мільярдів гривень. У партії переконані – це робиться для того, аби примусити лідерів місцевих громад знову, як це було до 2014 року року, приїжджати до Києва й просити кошти на елементарні місцеві потреби.

"Європейська солідарність" категорично заперечує проти такого свавілля влади і буде захищати і децентралізацію, і права місцевих громад", – заявив керівник Cекретаріату партії, народний депутат Максим Саврасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує здобутки проєвропейських реформ, започаткованих його командою. Зокрема, мова і про децентралізацію.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Бог мой, какое словоблудие. Если законодательно перераспределили обязанности между центром и громадами, то надо было и доходы м налогами законодательно перераспределить, а не каждый год в ручном режиме их делить. Но понятное дело, что такое невозможно сделать, ведь принцип децентрализации, навязанный западом, предусматривает в т ч и существование громад на заработанные деньги, а какие заработки у громад правобережья? Они все время на дотациях от левобережной Украины. Не нужно было вообще поддаваться на шантаж запада с этой децентрализацией, он внёс только ещё бОльший хаос в страну.
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