"Захистимо децентралізацію від Зеленського!" У Порошенка анонсували участь у виборах у ОТГ

Місцеві організації партії "Європейська солідарність" братимуть участь у виборах до новостворених об’єднаних територіальних громад, які відбудуться 22 та 29 грудня 2019 року.

Таке рішення ухвалив з’їзд партії "Європейська солідарність", повідомляється на офіційному сайті політичної сили.

"Децентралізація – це ключова реформа, яку розпочала команда Петра Порошенка. Вперше за всю історію незалежної України президент не концентрував владу у своїх руках, а передав її разом з ресурсами на місця, у громади. За ці роки були утворені сотні успішних громад, де люди відчули себе господарями, реалізували величезну кількість інфраструктурних і соціальних проєктів", – йдеться в заяві.

Максим Саврасов Сайт "Європейської солідарності"

Зараз це все може бути знищене, побоюються у "Європейській солідарності". Адже ухвалений 14 листопада державний бюджет і бюджетний кодекс фактично відбирають у органів місцевого самоврядування 150 мільярдів гривень. У партії переконані – це робиться для того, аби примусити лідерів місцевих громад знову, як це було до 2014 року року, приїжджати до Києва й просити кошти на елементарні місцеві потреби.

"Європейська солідарність" категорично заперечує проти такого свавілля влади і буде захищати і децентралізацію, і права місцевих громад", – заявив керівник Cекретаріату партії, народний депутат Максим Саврасов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що бюджет-2020 у тому вигляді, який запропонував уряд, фактично руйнує здобутки проєвропейських реформ, започаткованих його командою. Зокрема, мова і про децентралізацію.

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