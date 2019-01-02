Загроза дефіциту грошей у Німеччині - почався страйк інкасаторів

У ФРН з 2 січня страйкують служби з перевезення грошей. Профспілка, що організувала акцію, погрожує проблемами і вимагає підвищити зарплати інкасаторам на 250 євро в місяць.У Німеччині у середу, 2 січня, розпочався страйк працівників інкасаторських служб. Страйк організувала друга за чисельністю німецька профспілка - Verdi. Вона закликала приєднатися до протестної акції 12 тисяч співробітників галузі, пов'язаної зі збором і перевезенням грошей.

Багато магазинів та банкоматів не отримають свіжої готівки у середу та четвер. Зокрема, банки й підприємства відчують перебої з грішми і у столиці Німеччини, повідомляє берлінське видання BZ.

Як попередили у профспілці, страйк може спричинити проблеми для банків та підприємств роздрібної торгівлі. Ймовірно, що до деяких банкоматів може не надійти нова готівка.

Тарифні перемовини триватимуть 3 і 4 січня. Представники Verdi вимагають підвищити зарплати на 250 євро на місяць, а також в найближчі два роки зрівняти оплату праці інкасаторів у федеральних землях на сході Німеччини. Наразі співробітники відповідних служб отримують 1800-2400 євро щомісяця без податкових відрахувань у східних землях та 2200-2900 євро - у західних.