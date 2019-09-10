"Загралися з "вежами Кремля": Безсмертний вказав на небезпеку переговорів Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський нібито став заручником переговорів із главою Росії Володимиром Путіним.
Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив колишній учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний. Він заявив, що завжди наполягав на необхідності діалогу з РФ, "тому що це чітко вказує на те, хто наш ворог".
"Але перед тим, як вести цю розмову, треба бути до неї готовим. Інституційно. Має працювати технічний рівень. А зараз в системі стосунків між Зеленьским та Путіним є група "рєшал". Ця група "рєшал" замикається на тих "рєшал", які давно перебувають поруч з Путіним", – вважає він.
Деякі представники оточення Зеленського, за твердженням Безсмертного, загралися з "вежами Кремля".
"Кожна з цих "веж" представляє окремий інститут влади в Росії. Так от одна з тих "башен" веде із оточенням Зеленського власну гру. І дуже прикро, що відносини між Києвом та Москвою, замість інституціональних, вийшли на такий собі оперативний рівень. Метою всього цього є тільки одне – дискредитувати Зеленського", – заявив дипломат.
Володимир Зеленський і Володимир Путін
Колаж
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт у "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) у Парижі.
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Український міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що президент Володимир Зеленський готовий взяти участь у зустрічі лідерів країн "нормандського формату" у вересні.
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