Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:49
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Загралися з "вежами Кремля": Безсмертний вказав на небезпеку переговорів Зеленського і Путіна

2.1т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський нібито став заручником переговорів із главою Росії Володимиром Путіним.

Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив колишній учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний. Він заявив, що завжди наполягав на необхідності діалогу з РФ, "тому що це чітко вказує на те, хто наш ворог".

"Але перед тим, як вести цю розмову, треба бути до неї готовим. Інституційно. Має працювати технічний рівень. А зараз в системі стосунків між Зеленьским та Путіним є група "рєшал". Ця група "рєшал" замикається на тих "рєшал", які давно перебувають поруч з Путіним", – вважає він.

Новини
"Великий крок": Трамп зробив заяву про участь у переговорах щодо України

Деякі представники оточення Зеленського, за твердженням Безсмертного, загралися з "вежами Кремля".

"Кожна з цих "веж" представляє окремий інститут влади в Росії. Так от одна з тих "башен" веде із оточенням Зеленського власну гру. І дуже прикро, що відносини між Києвом та Москвою, замість інституціональних, вийшли на такий собі оперативний рівень. Метою всього цього є тільки одне дискредитувати Зеленського", – заявив дипломат.

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Володимир Зеленський і Володимир Путін

Колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Переговори Зеленського та Путіна" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Переговори Зеленського та Путіна Російсько-український конфлікт
Особи
Роман Безсмертний Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
політика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel