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Забули про Крим і Донбас: у ПАРЄ нахабно підіграли Росії

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У доповіді моніторингового комітету ПАРЄ серед вимог до РФ не виявилося пунктів, які стосуються окупованого Криму, нападу Росії на Донбас і фактичного контролю цієї території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.

Всупереч пропозиції доповідача, британця Роджера Гейла, з проекту рішення виключили згадки про будь-які обмеження прав делегації РФ, передає "Європейська правда".

При цьому в документі залишився блок із закликами до РФ від імені асамблеї, що складається з п'яти пунктів:

  • відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

  • невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

  • безумовно співпрацювати зі слідством у справі про катастрофу авіалайнера MH17;

  • докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ в Росії, особливо в Чечні, і покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

  • співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

Жодних окремих закликів щодо анексії Криму, системного порушення прав кримських татар, серйозних порушень прав людей у підконтрольних РФ районах українського Донбасу, про українських полонених на Донбасі і в місцях позбавлення волі в РФ у проекті рішення немає (хоча у пояснювальному меморандумі Гейла перераховані ці та інші проблеми у діях РФ).

Засідання ПАРЄ

Засідання ПАРЄ

У документі також немає згадки про наслідки окупації Грузії, хоча про це окремо йшлося у запиті на оскарження повноважень.

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У проекті, затвердженому моніторинговим комітетом, є згадки про те, що раніше ПАРЄ ухвалила низку резолюцій, які засуджують дії РФ — проте немає жодних вказівок на те, що Асамблея і зараз закликає або вимагає від Росії припинення таких її дій, що суперечать принципам Ради Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Франція
Тег
ПАРЄ
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan, решение
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CARGO 100
CARGO 100
"Забыли о Крыме и Донбассе". Радуйтесь, шо про Куiв еще вспоминают ...
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского НА ЗОНУ!
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