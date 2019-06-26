Забули про Крим і Донбас: у ПАРЄ нахабно підіграли Росії

У доповіді моніторингового комітету ПАРЄ серед вимог до РФ не виявилося пунктів, які стосуються окупованого Криму, нападу Росії на Донбас і фактичного контролю цієї території, за винятком згадки про збитий авіалайнер MH17.

Всупереч пропозиції доповідача, британця Роджера Гейла, з проекту рішення виключили згадки про будь-які обмеження прав делегації РФ, передає "Європейська правда".

При цьому в документі залишився блок із закликами до РФ від імені асамблеї, що складається з п'яти пунктів:

відпустити 24 українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки;

невідкладно заплатити внески до бюджету Ради Європи;

безумовно співпрацювати зі слідством у справі про катастрофу авіалайнера MH17;

докласти зусиль, щоб зупинити переслідування ЛГБТ в Росії, особливо в Чечні, і покарати тих, хто порушував права цих людей раніше;

співпрацювати зі світовою спільнотою у розслідуванні вбивства Бориса Нємцова.

Жодних окремих закликів щодо анексії Криму, системного порушення прав кримських татар, серйозних порушень прав людей у підконтрольних РФ районах українського Донбасу, про українських полонених на Донбасі і в місцях позбавлення волі в РФ у проекті рішення немає (хоча у пояснювальному меморандумі Гейла перераховані ці та інші проблеми у діях РФ).

Засідання ПАРЄ

У документі також немає згадки про наслідки окупації Грузії, хоча про це окремо йшлося у запиті на оскарження повноважень.

Новини Україна різко відповіла на новий удар ПАРЄ

У проекті, затвердженому моніторинговим комітетом, є згадки про те, що раніше ПАРЄ ухвалила низку резолюцій, які засуджують дії РФ — проте немає жодних вказівок на те, що Асамблея і зараз закликає або вимагає від Росії припинення таких її дій, що суперечать принципам Ради Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

ПАРЄ ухвалила резолюцію про зміну санкційного механізму і запросила Росію повернутися до роботи без обмежень права голосу.

Пізніше у ПАРЄ оскаржили повноваження делегації Росії.

Після цього українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту і уряду.

Для консультацій Україна відкликала посла при Раді Європи — Дмитра Кулебу.

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