"Забудьте про інвестиції": Україні вказали на загрози через спалення будинку Гонтаревої

Для світових політичних і фінансових кіл спалення будинку ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої означає те, що в Україні рулить бандитизм.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв. Він назвав пожежу у домі колишньої голови НБУ "помстою від схематозників і крадіїв" і відзначив, що наслідки будуть і для народу.

"Натовп може радіти, бо не розуміє причин і наслідків. Але наслідки будуть, в тому числі і для натовпу. Трохи згодом. Для світових політичних і фінансових кіл такі події навколо майна ексголови НБУ, яку там поважають саме за знищення банківського схематоза, є вкрай негативним сигналом: в Україні рулить бандитизм", – зазначив Ар’єв.

Володимир Ар'єв Facebook Volodymyr Ariev

За його словами, відтепер можна не чекати на закордонні інвестиції, оскільки через такі дії ставлення до України за кордоном стає все гіршим.

"Ніхто не вірить у випадковості: спалення автомобіля, потім саму Гонтареву збила машина. В таких умовах забудьте про інвестиційні нью-васюки, про які розповідає президент і його люди. Ставлення до країни за кордоном вже змінилося з позитивного на підозріле. І ніякі ліберальні рішення не допоможуть: якщо в банку меду додати ложку лайна, це буде банка лайна", – написав Ар’єв.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 17 вересня невідомі підкинули пляшку із запальною сумішшю у будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Пожежу вдалося ліквідувати, однак дім сгорів майже повністю.

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