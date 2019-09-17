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17 вересня • оновлено в 10:32
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"Забудьте про інвестиції": Україні вказали на загрози через спалення будинку Гонтаревої

1.1т Читати матеріал російською

Для світових політичних і фінансових кіл спалення будинку ексголови Національного банку Валерії Гонтаревої означає те, що в Україні рулить бандитизм.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар’єв. Він назвав пожежу у домі колишньої голови НБУ "помстою від схематозників і крадіїв" і відзначив, що наслідки будуть і для народу.

"Натовп може радіти, бо не розуміє причин і наслідків. Але наслідки будуть, в тому числі і для натовпу. Трохи згодом. Для світових політичних і фінансових кіл такі події навколо майна ексголови НБУ, яку там поважають саме за знищення банківського схематоза, є вкрай негативним сигналом: в Україні рулить бандитизм", – зазначив Ар’єв.

Володимир Ар'єв

Володимир Ар'єв

Facebook Volodymyr Ariev

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Гонтаревій спалили будинок: з'явилося відео з місця НП

За його словами, відтепер можна не чекати на закордонні інвестиції, оскільки через такі дії ставлення до України за кордоном стає все гіршим.

"Ніхто не вірить у випадковості: спалення автомобіля, потім саму Гонтареву збила машина. В таких умовах забудьте про інвестиційні нью-васюки, про які розповідає президент і його люди. Ставлення до країни за кордоном вже змінилося з позитивного на підозріле. І ніякі ліберальні рішення не допоможуть: якщо в банку меду додати ложку лайна, це буде банка лайна", – написав Ар’єв.

Як писав OBOZREVATEL, у ніч на 17 вересня невідомі підкинули пляшку із запальною сумішшю у будинок ексголови Національного банку України Валерії Гонтаревої. Пожежу вдалося ліквідувати, однак дім сгорів майже повністю.

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Особи
Валерія Гонтарева Володимир Ар'єв
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Міжнародний заговір рептилоїдів проти ах! якої керівнички Нацбанку!!!хехе
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Serov Oleg
Serov Oleg
только сумасшедшие могут инвестировать в укропапуасию.....скупать за бесценок оставшиеся от союза активы-это можно...и землю обязательно...а,майдануто-свидомое стадо на плантации,выращивать сельхозпродукцию под надзором польских панов...
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