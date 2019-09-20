Заберуть трудові і чеки: що важливо знати про нововведення ''Слуги народу''

У найближчому майбутньому українці перестануть робити ксерокопії паспортів, трудові книжки відійдуть у небуття, а під час влаштування на роботу відмовляться від паперових документів.

Які "папери" уряд скасує першими — у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

Державу у смартфоні протестують на держслужбовцях;

Вони відмовляться від ксерокопій паспорта і диплома, а заяву на відпустку подаватимуть в електронному варіанті;

Трудові книжки скасують для всіх;

Інформацію про чиновників "заженуть" до спеціального реєстру.

Що зміниться

Насамперед Кабмін вирішив винищувати паперовий документообіг у державному секторі — на "цифру" перейдуть відділи кадрів. За оцінкою міністра Кабінету Міністрів і засновника Monobank Дмитра Дубілета, на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн гривень щорічно.

"Якщо людина працює 10 років на держслужбі, на неї у папочці на зав’язочках лежить зо 5 кілограмів паперу", — розповідає OBOZREVATEL глава Національного агентства державної служби Костянтин Ващенко.

З метою економії грошей і талантів кадровиків пропонують:

заборонити подачу документів під час прийому на роботу і конкурси в паперовій формі;

припинити практику ксерити паспорт і диплом;

відмовитися від автобіографії та виписки про пов'язані компанії;

ліквідувати трудові книжки;

оцифрувати весь обіг документів, які стосуються конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень;

паперові архіви — геть;

спростити замкнуте коло узгодження документів у 3-4 рази;

створити реєстр чиновників.

Трудова книжка

За словами Дубілета, замість копій дипломів та інформації про пов'язані компанії, можна буде користуватися відповідними реєстрами, а копію паспорта замінить набагато надійніший електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Міністр хоче втілити цифрові ідеї в життя протягом 6-9 місяців із особливою увагою до кібербезпеки. Але для цього доведеться змінити декілька законів і постанов.

Експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна рекомендує владі не поспішати з нововведеннями і звернути особливу увагу на безпеку даних.

Дивіться відео за темою:

"Головна загроза — IT-безпека, цілісність і збереження даних. Важливо, щоб дані, які будуть введені в базу щодо змісту трудових книжок, не "хакнули", щоб вони не загубилися і туди не можна було несанкціоновано вносити правки", — сказала Пашкіна OBOZREVATEL.

У той же час експертка зазначає, що паперові трудові книжки недовговічні — їх жують собаки, вони горять і банально губляться.

Держслужба в смартфоні

Пів року на переведення кадрової бюрократії в смартфон здається занадто оптимістичним терміном, однак глава Нацагентства держслужби Костянтин Ващенко запевняє, що пілотування інформаційної системи управління людськими ресурсами почнеться вже цьогоріч. Нова інформаційна система "ПоКлик" була запропонована Нацагентством давно і її повноцінний запуск запланований на липень наступного року.

Новини Чиновники мають отримувати декілька тисяч доларів

"Якщо людина приходить на державну службу, робить кар'єру, вчиться, отримує зарплату — вся інформація буде зберігатися в електронному вигляді. Ми повністю відмовляємося від паперових носіїв", — розповідає Ващенко OBOZREVATEL.

До відкритої частини реєстру чиновників отримають доступ і звичайні громадяни, й зможуть перевірити — хто в якому департаменті чим займається.

"Держслужбовцям теж буде простіше. Вони в будь-який час, не звертаючись до відділу кадрів, можуть зайти в особистий кабінет і побачити, скільки у них відпустки залишилося, які були нарахування, чи не забули їм вчасно присвоїти черговий ранг", — підсумовує глава Нацагентства держслужби.

Серед 200 тисяч осіб на державній службі можуть знайтися й ті, хто погано освоїв смартфон — для них проведуть спеціальне навчання.

Електронний чек

20 вересня монобільшість у Верховній Раді ухвалила законопроєкт, який дає можливість продавцям при реєстрації оплати використовувати смартфони. Йдеться про можливість для продавців відмовитися від паперових чеків і перейти на електронні.

Це передбачає:

введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть суб'єкту господарювання право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей;

спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів;

здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайерінгових послуг;

фіскалізація розрахункових операцій, які проводяться через програмні РРО на сервері контрольного органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;

контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!