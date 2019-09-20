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20 вересня • оновлено в 19:01
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Марія Шостак
Марія Шостак
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Заберуть трудові і чеки: що важливо знати про нововведення ''Слуги народу''

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У найближчому майбутньому українці перестануть робити ксерокопії паспортів, трудові книжки відійдуть у небуття, а під час влаштування на роботу відмовляться від паперових документів.

Які "папери" уряд скасує першими у матеріалі OBOZREVATEL.

Головне:

  • Державу у смартфоні протестують на держслужбовцях;

  • Вони відмовляться від ксерокопій паспорта і диплома, а заяву на відпустку подаватимуть в електронному варіанті;

  • Трудові книжки скасують для всіх;

  • Інформацію про чиновників "заженуть" до спеціального реєстру.

Що зміниться

Насамперед Кабмін вирішив винищувати паперовий документообіг у державному секторі — на "цифру" перейдуть відділи кадрів. За оцінкою міністра Кабінету Міністрів і засновника Monobank Дмитра Дубілета, на канцелярію навколо кадрових документів держава витрачає 50-100 млн гривень щорічно.

"Якщо людина працює 10 років на держслужбі, на неї у папочці на завязочках лежить зо 5 кілограмів паперу", — розповідає OBOZREVATEL глава Національного агентства державної служби Костянтин Ващенко.

З метою економії грошей і талантів кадровиків пропонують:

  • заборонити подачу документів під час прийому на роботу і конкурси в паперовій формі;

  • припинити практику ксерити паспорт і диплом;

  • відмовитися від автобіографії та виписки про пов'язані компанії;

  • ліквідувати трудові книжки;

  • оцифрувати весь обіг документів, які стосуються конкурсів, найму, відпусток, відряджень, звільнень;

  • паперові архіви — геть;

  • спростити замкнуте коло узгодження документів у 3-4 рази;

  • створити реєстр чиновників.

Трудова книжка

Трудова книжка

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За словами Дубілета, замість копій дипломів та інформації про пов'язані компанії, можна буде користуватися відповідними реєстрами, а копію паспорта замінить набагато надійніший електронний цифровий підпис (ЕЦП).

Міністр хоче втілити цифрові ідеї в життя протягом 6-9 місяців із особливою увагою до кібербезпеки. Але для цього доведеться змінити декілька законів і постанов.

Експертка з працевлаштування Тетяна Пашкіна рекомендує владі не поспішати з нововведеннями і звернути особливу увагу на безпеку даних.

Дивіться відео за темою:

"Головна загроза — IT-безпека, цілісність і збереження даних. Важливо, щоб дані, які будуть введені в базу щодо змісту трудових книжок, не "хакнули", щоб вони не загубилися і туди не можна було несанкціоновано вносити правки", — сказала Пашкіна OBOZREVATEL.

У той же час експертка зазначає, що паперові трудові книжки недовговічні — їх жують собаки, вони горять і банально губляться.

Держслужба в смартфоні

Пів року на переведення кадрової бюрократії в смартфон здається занадто оптимістичним терміном, однак глава Нацагентства держслужби Костянтин Ващенко запевняє, що пілотування інформаційної системи управління людськими ресурсами почнеться вже цьогоріч. Нова інформаційна система "ПоКлик" була запропонована Нацагентством давно і її повноцінний запуск запланований на липень наступного року.

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"Якщо людина приходить на державну службу, робить кар'єру, вчиться, отримує зарплату — вся інформація буде зберігатися в електронному вигляді. Ми повністю відмовляємося від паперових носіїв", — розповідає Ващенко OBOZREVATEL.

До відкритої частини реєстру чиновників отримають доступ і звичайні громадяни, й зможуть перевірити — хто в якому департаменті чим займається.

"Держслужбовцям теж буде простіше. Вони в будь-який час, не звертаючись до відділу кадрів, можуть зайти в особистий кабінет і побачити, скільки у них відпустки залишилося, які були нарахування, чи не забули їм вчасно присвоїти черговий ранг", — підсумовує глава Нацагентства держслужби.

Серед 200 тисяч осіб на державній службі можуть знайтися й ті, хто погано освоїв смартфон — для них проведуть спеціальне навчання.

Заберуть трудові і чеки: що важливо знати про нововведення ''Слуги народу''

Електронний чек

20 вересня монобільшість у Верховній Раді ухвалила законопроєкт, який дає можливість продавцям при реєстрації оплати використовувати смартфони. Йдеться про можливість для продавців відмовитися від паперових чеків і перейти на електронні.

Це передбачає:

  • введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть суб'єкту господарювання право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей;

  • спрощення процедури реєстрації РРО – її проведення засобами електронного кабінету без подання реєстраційних документів;

  • здешевлення процесу застосування РРО за рахунок виключення необхідності отримання еквайерінгових послуг;

  • фіскалізація розрахункових операцій, які проводяться через програмні РРО на сервері контрольного органу, що дозволить легалізувати розрахункові операції;

  • контроль з боку суспільства за легалізацією розрахункових документів, що підтверджують проведення розрахункових операцій.

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Автор
Марія Шостак Марія Шостак
Тема
Ексклюзив
Особа
Дмитро Дубілет
Місце
Україна
Теги
чиновники уряд реєстри працевлаштування
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