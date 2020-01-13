Заарештовано 60 мільйонів франків: у Швейцарії відкрили справу проти сім'ї нардепа VIII скликання

Швейцарія почала кримінальне розслідування проти членів сім'ї одного з народних депутатів Верховної Ради України VIII скликання.

Про це у своєму Telegram-каналі написав член наглядової ради "Укрзалізниці" та нардеп VIII скликання Сергій Лещенко. За його словами, у рамках слідства заарештовано 60 млн швейцарських франків на рахунках у двох фінустановах – Bank Rothschild & Co (Цюріх) і EFG Bank (Лугано).

Водночас імені колишнього парламентаря, проти сім'ї якого почали провадження, Лещенко не назвав.

У Швейцарії відкрили справу проти сім'ї екснардепа Верховної Ради

Як писав OBOZREVATEL, у Швейцарії колишньому народному обранцеві Миколі Мартиненку пред'явили офіційне звинувачення у справі про відмивання 2,8 млн євро.

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