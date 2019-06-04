За Зеленського: генсек НАТО зробив заяву про вступ України

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс при президенті Володимиру Зеленському.

Про це він заявив у вівторок, 4 червня, на прес-конференції за підсумками зустрічі із Зеленським. Столтенберг зазначив, що незважаючи на зміну влади в Україні ставлення НАТО до держави не зміниться.

"Ми залишаємося на своєму рішенні, прийнятому на Бухарестському саміті [2008 рік] і ми кілька разів останнім часом це підтвердили", - запевнив він.

"Зараз наш фокус - на реформах. Президент Зеленський заявив і підкреслив, що для України важливо відповідати стандартам НАТО, і тому ми будемо йти шляхом реформ", - додав Столтенберг.

Зеленський і Столтенберг president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський за підсумками зустрічі з генсеком НАТО заявив, що Україна готова вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також готова до виконання Мінських угод.

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