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22 грудня • оновлено в 09:39
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За місяць до дзвінка Зеленському: спливли скандальні подробиці про військову допомогу США

1.2т
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Президент Дональд Трамп цікавився військовою допомогою США для України ще за місяць до розмови з главою держави Володимиром Зеленським.

Як передає Bloomberg, на прохання Трампа співробітник департаменту з управління і бюджету Майкл Даффі звернувся до Пентагону за детальною інформацією про військову допомогу для України.

Також з'ясувалося, що Адміністрація Трампа істотно відредагувала документи після того, як президент поговорив із Зеленським. Це сталося приблизно через годину після дзвінка.

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Раніше ЗМІ заявили, що Адміністрація Трампа зірвала швидку оборонну допомогу Україні, погрожуючи уряду США відставкою.

Трамп і Зеленський

Трамп і Зеленський

колаж

Як писав OBOZREVATEL, США виділять Україні 300 мільйонів доларів військової допомоги на 2020 рік. Це дозволить ЗСУ отримати летальну зброю, прибережні оборонні ракетні комплекси і протикорабельні ракети.

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Тема
Військова допомога Україні
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
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