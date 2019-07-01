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"З усіх боків лізуть демони": Парубій зробив жорстку заяву про реванш Кремля в Україні

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Другий номер партії "ЄС" Андрій Парубій попередив українців про реванш проросійських сил в Україні.

В ефірі ток-шоу "Свобода слова" в понеділок, 1 липня, спікер Верховної Ради перерахував деякі факти, які свідчать, на його думку, про відповідну загрозу.

"Рішення суду про проспект Бандери і вулицю Шухевича в Києві. Балотування Клюєва і рішення суду про те, що Клюєв, який провів з терористами ці роки, виявляється проживав в Україні... Згадайте рішення про повернення звання професора Портнову. Дякую студентам, піднялися і змусили скасувати цей указ", - сказав Парубій.

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"Ми вже інші після Майдану. Після 2014 роки люди зможуть захищати свої інтереси. Подивіться, з усіх боків лізуть демони з минулого, які хочуть вкрасти наше майбутнє", - додав він.

Андрій Парубій

Андрій Парубій

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер "ЄС" Петро Порошенко заявив, що головними опонентами "Європейської солідарності" на дострокових виборах до Верховної Ради є політичні партії Бойко-Медведчука і Мураєва-Вілкула.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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