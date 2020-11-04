З Росією треба розмовляти агресивно і з позиції сили, – Шустер

Росія як країна-агресор не розуміє ніяких умовлянь, а тому з нею потрібно діяти вкрай жорстко і агресивно.

Таку думку в інтерв'ю "Гордону" висловив український журналіст Савік Шустер. За його словами, Україна надто м'яко демонструє свою позицію як в конфлікті з окупантами, так і в міжнародних питаннях.

"З Росією треба розмовляти, я вважаю, дуже різко, дуже агресивно. "Ось ви – таке суспільство, у вас "Новачок", спокійно ви ним користуєтеся. У вас дуже велика кількість політв'язнів. Ви взагалі країна диктаторська. І я з вами розмовляю як з диктаторською країною". З диктаторською країною завжди складно розмовляти, з нею завжди треба розмовляти з позиції сили чи з позиції країни, у якої багато союзників", – вважає Шустер.

"Ну як можуть бути союзники у України, коли Україна ніколи ніякої позиції не займає з жодного питання? Ну звідки? Ось Європейський союз говорить, наприклад, про Лукашенка це, це, це і це, "ось ми так вважаємо, не визнаємо вибори". Все, позиція. якщо ми хочемо в Європу, якщо ми якісь цінності поділяємо, то ми повинні займати цю чітку позицію разом з ними. Інакше кому ми потрібні? Які цінності взагалі ми пропагуємо, поширюємо?" – додав він.

Повертаючись до теми Росії, журналіст наголосив, що з нею потрібно бути дуже жорсткими, адже в цій державі порушуються права людини, чого не підтримує Україна. Шустер вважає, що наша країна отримає сильних союзників, якщо продемонструє, що виступає проти диктатури.

Крім того, Шустер поділився своїм прогнозом щодо майбутнього тимчасово окупованих Криму і Донбасу. Журналіст вважає, що з півостровом поки не буде ніяких просувань, а ось на сході Україна може переламати ситуацію на свою користь.

"Перестаньте обманювати всіх – Крим довго не буде українським. На жаль, але не буде. Тому що будь-яка, навіть прогресивна людина, яка прийде до влади після Путіна, що малоймовірно, між іншим, що це буде прогресивна людина – це може бути, навпаки, дуже регресивна людина... Але навіть прогресивна людина, навіть такий, як Навальний, Крим Україні не віддасть. Ну не віддадуть. І це треба розуміти", – поділився роздумами Шустер.

"Що треба обов'язково робити – це відновити кордон на Донбасі. Цей кордон треба відновити в будь-якому разі. І це повинна бути сильна політика, це не може бути політика "бла-бла". Вони ж весь час перемовляються: там Єрмак – з Козаком: "Ми це, те", – там це все... Ось ці всі катавасії тощо", – додав журналіст.

Підсумовуючи, Шустер підкреслив, що навіть незважаючи на те, що Росія – сильний противник, Україна не повинна переставити жорстко їй чинити опір.

"Ми з ними намагаємося говорити, як би "ми вас не будемо ображати – і може, ви нам щось зробите". Так не працює. Ми вас будемо ображати. Тому що ви – диктатура, жорстка диктатура, ви вбиваєте людей в Берліні, в Парижі, в Лондоні", – підсумував він.

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