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14 вересня • оновлено в 00:00
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"З Росією є відлига": Пристайко пояснив скандальну ініціативу щодо виборів на Донбасі

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Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко виправдався за свою заяву про місцеві вибори на окупованому Донбасі, зазначивши, що вони можуть пройти тільки після деокупації.

Він пояснив, що мав на увазі, в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю, 13 вересня.

"Наше завдання з вами, щоб ці вибори відбулися так, як вони повинні відбутися. Якщо ми зможемо зробити до 2020 року, щоб окупант пішов із нашої землі, це і буде той ідеал, про який я сьогодні говорив. Наше з вами завдання зробити так, щоб цей час наблизився", – сказав Пристайко.

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Вибори на Донбасі: Пристайко пояснив скандальну ініціативу

Вибори на Донбасі: Пристайко пояснив скандальну ініціативу

Корреспондент

Він також зазначив, що вибори можуть бути проведені на території Луганської та Донецької областей тільки за умови безпеки на виборчих дільницях.

"Щоб був допуск партій, допуск медіа, щоб була безпека на ділянках, щоб люди чесно могли зробити свій вибір, хто повинен представляти їх в місцевих громадах", – пояснив глава МЗС.

За його словами, потрібно "знайти компроміс, як можна відновити мир і український порядок".

"Ми розуміємо з вами, що навести порядок ми зможемо, якщо український порядок перейде на нашу землю. Ми зараз шукаємо компроміс, як відновити мир. Очевидно, це не входить в інтереси Росії. Саме для цього і придуманий Мінський формат, домовленості. Наскільки Росія готова зараз домовлятисяє певне потепління, відлига. І Зеленський намагається це використати", – сказав Пристайко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Пристайко заявив, що влада України хоче провести місцеві вибори по всій країні, включно з територіями тимчасово окупованої частини Донбасу.

Ексглава МЗС Павло Клімкін розкритикував таку ініціативу.

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що вибори на окупованих територіях можуть пройти тільки після обміну полонених і розведення військ по всьому Донбасу.

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Особи
Вадим Пристайко Павло Клімкін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Та плював Путін на тих партнерів по Мінську...Він не прибере війська з "республік" і до кінця терміну Зе, не те що до 2020-ого
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Пустим місцем став цей пристайко, коли пристав до зелені.
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
ох, совсем плохо у кастрюлек, даже на такую новость их согнать, шоб погавкали, не удалось
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