З початку пандемії коронавірус виявили у 52 нардепів, – Разумков

За весь час пандемії коронавірус був виявлений у 52 народних депутатів, зараз же хворіють 22 парламентарія.

Про це в ефірі "112 Україна" заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Він уточнив, що такий показник є високим.

"Це високий показник: багато людей спілкується з виборцями, з громадянами під час своєї роботи в регіонах. Професія накладає свій відбиток, але я бажаю здоров'я колегам і швидше повернутися до роботи", – підкреслив глава ВР.

При цьому він уточнив, що депутати не пішли на карантин і продовжують роботу в регіонах і округах.

"З усіх політичних партій і груп ми трохи раніше перейшли в такий режим роботи, ніж планували. У нас не було засідань в минулі четвер і п'ятницю через зростання захворюваності в стінах ВР як серед народних депутатів, так і серед співробітників апарату", – сказав Разумков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразився позафракційний нардеп Максим Єфімов.

Нагадаємо, що за останній тиждень на COVID-19 захворіли багато інших політиків. Серед них лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко, а також лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко. Останнього було госпіталізовано з двобічною пневмонією.