З міжнародного розшуку – в Раду: спливло кримінальне минуле скандального Манька

На позачергових виборах у Верховну Раду України свою кандидатуру висуває колишній доброволець АТО і нинішній голова "Єдиного союзу патріотів України" Валентин Манько. У 2015 році Інтерпол оголошував його в розшук, а пізніше його було усунено з посади голови Державної служби у справах ветеранів.

Колишній доброволець балотувався в депутати ВРУ як самовисуванець двічі – в 2014 році і в 2016, пише Gorsovet.com.ua із посиланням на 49000.com.ua. Так, у 2016 році платформа "ЧЕСНО" повідомляла про так званих "технічних кандидатів", які висувалися за 151 округом у Полтавській області: серед них опинився і Манько.

Перед цим, у грудні 2015 року, він звинуватив бізнесмена, голову парії "УКРОП" Геннадія Корбана в рейдерських захопленнях підприємств, викраденні людей і вимаганні, а також — в підкупі і маніпуляціях щодо українських військових. У відповідь в партії, за інформацією "ЧЕСНО", оприлюднили відео з інформацією про те, що текст виступу Манько готував не сам і знаходився за межами України.

Валентин Манько Politeka

У цей час українські слідчі намагалися довести його провину в розбої на території зони бойових дій на сході України. 11 травня 2015 року Інтерпол оголосив добровольця в розшук, показавши йому так звану "червону картку".

Згідно з матеріалами досудового розслідування, правоохоронці Донецької області намагалися довести вину Манька за 187 статтею Кримінального кодексу — "Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах".

За версією "УКРОПу", Манько отримав гарантії повернення в Україну і виключення із всеукраїнського та міжнародного розшуків в обмін на свідчення для СБУ та Генпрокуратури проти Геннадія Корбана. Незабаром колишній доброволець повернувся в Україну, а слідство у справі про розбій закрили.

Потім, в січні 2018 року, Манько переміг в конкурсі на посаду голови Державної служби у справах ветеранів. Перед цим вона кілька років практично не працювала, але колишній доброволець сам висловив бажання очолити Державну службу у справах ветеранів, посилаючись на наявність необхідного досвіду через керівництво "Єдиним союзом патріотів України".

Проти участі в конкурсі, а потім і призначення Манька виступав голова Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков. Після його перемоги в конкурсі і призначення свій протест оголосив Національний комітет ветеранів, волонтерів та учасників ООС.

В результаті Кабінет міністрів призначив додаткову перевірку документів Манька і, після виявлених порушень, відсторонив від посади колишнього добровольця.

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