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27 вересня • оновлено в 19:47
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З фронту — в Раду? Відомий АТОвець зробив несподіваний прогноз

24.5т Читати матеріал російською

Учасник АТО, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі висловив сподівання, що наступне скликання Верховної Ради України сформують ветерани війни на Донбасі.

"Сподіваюся, що майбутній парламент буде сформований з людей, які на собі відчули всю складність любові до своєї країни", – сказав Мамулашвілі в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV.

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Мамулашвілі зазначив, що сьогодні в зоні конфлікту перебувають багато молодих людей із хорошою освітою.

"Ось ця критична маса може стати наступним парламентом", – вважає він.

Поки, за його словами, ветеранам об'єднуватися трохи зарано.

"Ми ще на етапі війни, яка ще не за спиною. Багато хто перебуває на лінії фронту. Досить складно кинути все там і розпочати політичну діяльність", – пояснив військовий.

"Але країні це потрібно. Країні потрібні патріотично налаштовані люди... Думаю, ще буде час, коли демобілізовані зможуть брати участь у політиці. Це обов'язково для країни – таких людей бачити в політиці", – наголосив Мамулашвілі.

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На думку бійця, більшість людей, які дійсно здатні стати ефективними політиками у військовій сфері, перебувають на лінії фронту.

"Є фахівці, які, будучи політиками, можуть підняти обороноздатність країни. Але ці люди зробили свій вибір, і сьогодні вони тримають зброю", – уточнив він.

Мамулашвілі зізнався, що і сам замислювався про політику, адже свого часу навчався в Парижі і за освітою – фахівець з дипломатії та міжнародних відносин.

"Якщо чесно, зовсім нещодавно отримав українське громадянство, я був громадянином Грузії. Практично весь цей час займався винятково війною. Правда, замислювався про політику. Але спочатку все-таки треба закінчити війну в Україні", – підсумував командир "Грузинського легіону".

Марш Захисників України на День Незалежності 24 серпня 2019 року

Марш Захисників України на День Незалежності 24 серпня 2019 року

Facebook/Спільнота "Марш захисників Вітчизни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, склад наступного скликання Верховної Ради може бути скорочений до 300 осіб. Відповідний законопроєкт вже направлений на розгляд Конституційного суду. Крім того, нардепи хочуть відмовитися від мажоритарних округів і запровадити пропорційну виборчу систему в Україні.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Новини ObozTV Війна на Донбасі Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Мамука Мамулашвілі
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі Верховна Рада України політика Грузинський національний легіон
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Holub Bohdan
Holub Bohdan
русская мразь беснуется в комментах - значит все правильно говорит.
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Савченко Александр
Савченко Александр
Holub Bohdan, голубь вислоухий, вот такая рада действительно нужна каккелам. И Семенченко спикером !
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
все военные преступники, включая карателей из зондеркоманд должны ответить перед судом.
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Известный АТОшНОТник... :-))))))))))
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