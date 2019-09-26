З фронту — в Раду? Відомий АТОвець зробив несподіваний прогноз

Учасник АТО, командир підрозділу "Грузинський легіон" Мамука Мамулашвілі висловив сподівання, що наступне скликання Верховної Ради України сформують ветерани війни на Донбасі.

"Сподіваюся, що майбутній парламент буде сформований з людей, які на собі відчули всю складність любові до своєї країни", – сказав Мамулашвілі в ефірі програми "Гостре питання" на ObozTV.

Мамулашвілі зазначив, що сьогодні в зоні конфлікту перебувають багато молодих людей із хорошою освітою.

"Ось ця критична маса може стати наступним парламентом", – вважає він.

Поки, за його словами, ветеранам об'єднуватися трохи зарано.

"Ми ще на етапі війни, яка ще не за спиною. Багато хто перебуває на лінії фронту. Досить складно кинути все там і розпочати політичну діяльність", – пояснив військовий.

"Але країні це потрібно. Країні потрібні патріотично налаштовані люди... Думаю, ще буде час, коли демобілізовані зможуть брати участь у політиці. Це обов'язково для країни – таких людей бачити в політиці", – наголосив Мамулашвілі.

На думку бійця, більшість людей, які дійсно здатні стати ефективними політиками у військовій сфері, перебувають на лінії фронту.

"Є фахівці, які, будучи політиками, можуть підняти обороноздатність країни. Але ці люди зробили свій вибір, і сьогодні вони тримають зброю", – уточнив він.

Мамулашвілі зізнався, що і сам замислювався про політику, адже свого часу навчався в Парижі і за освітою – фахівець з дипломатії та міжнародних відносин.

"Якщо чесно, зовсім нещодавно отримав українське громадянство, я був громадянином Грузії. Практично весь цей час займався винятково війною. Правда, замислювався про політику. Але спочатку все-таки треба закінчити війну в Україні", – підсумував командир "Грузинського легіону".

Марш Захисників України на День Незалежності 24 серпня 2019 року Facebook/Спільнота "Марш захисників Вітчизни"

Як повідомляв OBOZREVATEL, склад наступного скликання Верховної Ради може бути скорочений до 300 осіб. Відповідний законопроєкт вже направлений на розгляд Конституційного суду. Крім того, нардепи хочуть відмовитися від мажоритарних округів і запровадити пропорційну виборчу систему в Україні.

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