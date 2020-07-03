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Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Політика
6,7 т.
Корявченков їсть батончик Roshen

Корявченков їсть батончик Roshen. Букви

Народний депутат України від "Слуги народу" Юрій Корявченков (Юзик) потрапив на камери журналістів під час поїдання шоколадного батончика Roshen і став об'єктом безлічі жартів інтернет-користувачів.

Кумедний кадр опублікувало видання "Букви". Судячи з фото, парламентарій вирішив влаштувати собі перекус просто під час пленарного засідання.

Українці швидко поширили світлину мережею і почали масово жартувати про "зраду" Корявченкова – адже засновником кондитерської корпорації Roshen є п'ятий президент України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Ці батончики на них діють снодійно", "Верховна Рада – це "95 квартал", "Перекуси ніхто не скасовував", "Слуга Юзик (Корявченков) перебіг від Зеленського до Порошенка? Нардеп поїдав на засіданні Ради батончик "Рошен", – жартують в соцмережах.

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

"Головний зрадник в Зе-команді – Юзик, який жадібно наминає шоколадний батончик "Рошен" просто в залі ВРУ", "Зрада, зрада", "Блискавка! Порошенко відгодовує "слуг" батончиками "Рошен"!" – продовжують сміятися в коментарях.

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Юзика спіймали в Раді з батончиком Roshen: мережу "підірвали" жартами про "зраду"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 червня народні депутати від "Слуги народу" під час засідання Верховної Ради обговорювали "алкопаті". Відповідну переписку вдалося сфотографувати журналістам.

  • А 2 липня народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха заснув під час розгляду законопроєкту про гральний бізнес.

  • У свою чергу народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Чорний потрапив на камери в залі засідань з пакетиком бичків в руках.

УкраїнаПартія Слуга народуВерховна Рада УкраїниЮрій Корявченков
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