"Не прислухався!" Южаніна розгромила Зеленського за закони про РРО та кешбек

Володимир Зеленський не дослухався до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроєктів про РРО і кешбеки.

Про це заявила депутатка партії "Європейська солідарність" Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook. Вона наголосила, що, підписавши ці закони, глава України ліквідує спрощену систему оподаткування як таку.

"Із сьогоднішнього пресмарафону очевидно, що і президент не зрозумів, що означатиме зобов’язати кожного підприємця (крім платників єдиного податку першої групи) застосовувати касові апарати, а ще й до того вести складський облік. Він навіть не поцікавився, проти чого виступають підприємці, які вже неодноразово виявляли свою позицію біля ОП", – написала політикиня.

Ніна Южаніна

Вона зазначила, що: "До останнього була переконана, що в знищенні ФОПів зацікавлені лише декілька народних депутатів, які замість мізків озброїлися гаслом "податки мають сплачувати всі".

"А заїжджена фраза: "Коли компанії не захотіли платити нормально податки, вийти з тіні, вони придумали, що будуть оформлювати все на ФОПи", – свідчить тільки про одне: президент навіть не намагався дослухатися до експертів, які розібралися в усіх підводних каменях законопроєктів про РРО і кешбеки і прагнули донести свою думку до влади", – написала Южаніна.

Як писав OBOZREVATEL, монобільшість Верховної Ради у другому читанні й у цілому ухвалила законопроєкт №1053-1. Він передбачає введення програмних РРО (реєстратор розрахункових операцій), які дадуть право вибирати класичний або програмний РРО залежно від його потреб і фінансових можливостей.

Детальніше щодо законів про РРО та кешбеки читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

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