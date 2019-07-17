Юсов тримає лідерство на 216-му окрузі в Києві – Фонд інноваційних проектів

Кандидат у народні депутати Андрій Юсов тримає лідерство на 216-му окрузі в Києві на позачергових виборах у Верховну Раду України.

Громадська спілка "Фонд інноваційних проектів" оприлюднила результати передвиборчого соціологічного опитування на цьому окрузі.

Опитування проведене у період із 13 по 16 липня. Статистична похибка складає не більше 3,6%.

Андрій Юсов Facebook Андрія Юсова

За його результатами, боротьба за місце у Верховній Раді розгорнеться між трьома кандидатами.

Лідером електоральних уподобань на 216-му окрузі є єдиний кандидат від демократичних сил Юсов. За нього б проголосували 23% серед тих, хто піде на вибори і визначився з кандидатом.

На другому місці – чинний депутат Київради Віталій Павлик – із 22,8% голосів. На третьому – кандидат від партії "Слуга народу" Леся Забуранна – за неї готові проголосувати 19,9% виборців.

Голова правління Фонду інноваційних проектів Сергій Демянов зазначив, що на 216-му окрузі йде запекла боротьба між трьома основними кандидатами.

"У порівнянні з минулим нашим дослідженням, значною мірою збільшився рейтинг Павлика. Імовірно, до нього перетікла частина електорату від Супруненка, його давнього партнера – для киян це не новина. Але у Павлика рейтинг може виявитись більшим, ніж демонструє соціологія – імовірно може спрацювати ефект "мереж Черновецького", характерний для виборів в Києві. Цей ефект не завжди вдається адекватно виміряти соціологічним інструментом", – додав соціолог.

За його словами, слід також звернути увагу на відсоток тих, хто не визначився (14,6%), хто не збирається голосувати (9,7%), а також тих, хто виступає проти всіх кандидатів – (2,4%).

"Боротьба за голоси цих категорій виборців може мати вирішальне значення щодо кінцевих результатів виборів", – підсумував Дем׳янов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на 216 окрузі в Києві вже визначився лідер виборів у Верховну Раду – це Андрій Юсов. Його також підтримала дружина політв'язня Миколи Карпюка Олена.

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