Юсов: нардеп-мільярдер знявся з виборів у Києві, але сітки можуть працювати на іншого

Чинний народний депутат України (депутатська група "Воля народу") Олександр Супруненко, який балотувався по 216-му одномандатному виборчому округу в м.Київ, зняв свою кандидатуру з парламентських виборів.

Зазначається, що Супруненко "планує зосередити свою діяльність на реалізації соціальних та благодійних проектів, а також на створенні незалежних медіа", пише 8 канал.

"Безумовно, це – проміжна перемога громадськості, з чим я всіх нас всіх і вітаю. Але інтрига нікуди не зникає. Тому що зареєструвалися кандидатами до Верховної Ради його багаторічні компаньйони – Олександр Тесленко і Віталій Павлик", – відмітив у своєму відео на Facebook кандидат у народні депутати по 216-му округу Андрій Юсов.

Він нагадав, що на парламентських виборах 2012 року Павлик також балотувався по цьому округу, однак зняв свою кандидатуру на користь Супруненка.

"Цього разу рокіровка виглядає по-іншому. І сітки, підкуп, інші не дуже законні речі можуть працювати на іншого кандидата. Тому розслаблятись не варто", – зазначив Юсов.

Довідка:

Олександр Супруненко – народний депутат 8 скликання, обраний як безпартійний самовисуванець за 216 округом (м.Київ), член депутатської групи “Воля народу”.

У 2006-му році став депутатом Київради від Блоку Черновецького. Його брат – Вячеслав Супруненко – колишній чоловік доньки екс-мера Києва Леоніда Черновецького Христини.

У 2007 році Олександр Супруненко був обраний депутатом Верховної Ради 6 скликання 145 номером у списку "Партії регіонів", був членом партії. У 2011 році вийшов з партії, проте залишився у фракції.

Фігурант антикорупційних розслідувань: щодо підкупу виборців на виборах до парламенту 2012 року, незаконного отримання земельних ділянок у Києві, порушення процедури тендеру на користь "Київхліба", який належав братам Супруненкам.

Голосував за Харківські угоди, мовний закон Ківалова-Колесніченка.

Віталій Павлик – депутат Київської міської ради трьох скликань, спочатку був у Блоці Леоніда Черновецького. На платній основі був помічником Олександра Супруненка, коли той був депутатом Верховної Ради 6 скликання та входив до фракції Партії регіонів. Наразі помічником Супруненка є дружина Віталія Павлика – Марина Павлик.

Раніше рух "Чесно" повідомляв, що Павлик "покатав дітей своїх потенційних виборців Дніпром у найкращих традиціях інших "гречкосіїв" Київради".

Також повідомлялося, що в житлових будинках Дарницького району Києва, який входить до 216-го виборчого округу, за ініціативи Павлика замінили поштові скриньки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві кандидат в нардепи погорів на нахабному підкупі виборців.

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