Яценюк про відставку глави НБУ: якого біса, інституція обезголовлена

Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неправильним звільнення глави Національного банку Якова Смолія.

Як заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", Верховній Раді потрібно було відразу призначити нового главу НБУ.

"Я взагалі дивуюсь монобільшості – їм же треба демонструвати керованість і компетентність влади. Якого біса було сьогодні голосувати рішення про відставку голови НБУ, не призначаючи в цей же день голову Національного банку", – обурився Яценюк.

За його словами, фактично сьогодні інституція обезголовлена.

"Тепер погляньте на уряд: у нас половина членів Кабінету міністрів – це виконувачі обов’язків. А як можна так керувати країною?" – запитав експрем’єр.

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