Яценюк про відставку глави НБУ: якого біса, інституція обезголовлена
Арсенія Яценюка обурили дії монобільшості. "Українське фото"
Колишній прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає неправильним звільнення глави Національного банку Якова Смолія.
Як заявив він в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", Верховній Раді потрібно було відразу призначити нового главу НБУ.
"Я взагалі дивуюсь монобільшості – їм же треба демонструвати керованість і компетентність влади. Якого біса було сьогодні голосувати рішення про відставку голови НБУ, не призначаючи в цей же день голову Національного банку", – обурився Яценюк.
За його словами, фактично сьогодні інституція обезголовлена.
"Тепер погляньте на уряд: у нас половина членів Кабінету міністрів – це виконувачі обов’язків. А як можна так керувати країною?" – запитав експрем’єр.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
3 липня Верховна Рада підтримала звільнення голови НБУ Якова Смолія.
Зауважимо, що Смолій написав заяву на звільнення 1 липня, заявивши, що протягом тривалого часу на регулятор здійснюється "систематичний політичний тиск".
П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що тиск на Смолія та його відставка – це наслідок організованого цькування, мета якої – заблокувати закон "про ПриватБанк".